شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة أطباء الأسنان تُطلق مؤتمرها الدولى السابع سبتمبر المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور أحمد الشيال، المتحدث الإعلامي باسم النقابة العامة لأطباء الأسنان، إن النقابة تستعد خلال الفترة الجارية لإطلاق النسخة السابعة من مؤتمرها الدولى، خلال الفترة من 7 إلى 9 سبتمبر 2022، مشيرا إلى أن مؤتمر النقابة الدولى يُصنف الأول على مستوى القارة الإفريقية.

وأوضح الشيال، أنه من المقرر أن يشارك بفعاليات المؤتمر نخبة من المحاضرين المصريين العرب والأجانب فى مجال طب الأسنان، لتقديم مجموعة من ورش العمل فى كافة تخصصات طب الأسنان، فضلا عن تنظيم معرض لمستلزمات طب الأسنان، لافتا إلى أنه سيتم عقد اجتماع اتحاد أطباء الأسنان العرب على هامش فعاليات المؤتمر

وأضاف المتحدث باسم النقابة العامة لأطباء الأسنان، أنه تم تشكيل بورد المؤتمر ليضم كل من: الدكتور إيهاب هيكل نقيب عام أطباء الأسنان رئيسا، والدكتور حسين عبد الهادى والدكتور محمد علاء، نائبى لرئيس المؤتمر، والدكتور أحمد الشيال المنسق العام، والدكتور عبد الرحمن بلال المدير التنفيذي، والدكتور محمد خطاب السكرتير العام والدكتور أحمد رفعت السكرتير العام المساعد.