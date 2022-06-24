شكرا لقرائتكم خبر عن سفر أول أفواج حجاج الجمعيات الأهلية إلى الأراضى المقدسة اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجهت وزارة التضامن الاجتماعى برفع درجة الاستعداد القصوي وتقديم أفضل الخدمات وتذليل أى عقبات لكي يؤدي حجاج الجمعيات الأهلية المناسك في سهولة ويسر، حيث تستعد الوزارة لسفر أول أفواج حجاج الجمعيات الأهلية الفائزين بتأشيرات الحج اليوم الجمعة، حيث يغادر 225 حاجا من أعضاء الجمعيات الأهلية بمحافظة الجيزة إلى المدينة المنورة، ويتم سفر باقى حجاج الجمعيات تباعا وسط حرص وزارة التضامن عاى تيسير كافة اجراءات السفر.

وطالبت وزارة التضامن الاجتماعى جميع الحجاج المسافرين أهمية اصطحاب الأدوية الشخصية لهم مع الالتزام بكافة التعليمات الصحية التي تصدر عن وزارة الصحة المصرية أو السعودية، كما سيتم خلال رحلة الحج توفير الوعظ الديني للحجاج وذلك بالتنسيق مع وزارة الأوقاف و الإفتاء المصرية لتقديم خدمة الوعظ والإرشاد للحجاج، بالإضافة إلى توفير دليل للحجاج يشمل كافة الإجراءات التي يمر بها الحاج ويغطي مختلف الاستفسارات المتعلقة برحلة الحج سواء الإدارية أو الدينية.

وتعاقدت وزارة التضامن الاجتماعى مع أكبر شركات النقل الجماعي في المملكة العربية السعودية، بموديلات لا تقل عن 2020، وسعة الباص حوالي 47 حاجا، وذلك لنقل الحجاج خلال أداء المناسك في المشاعر المقدسة، بالإضافة إلي تخصيص مشرفين للعمل علي متابعة الحجاج وتذليل أية عقبات قد تواجههم، كذلك تخصيص مشرف لكل 44 حاجًا، فضلاً عن التنسيق مع البعثة الرسمية لوزارة الصحة والسكان لمتابعة الحالة الصحية لحجاج الجمعيات الأهلية خلال فترة تأدية المناسك، وتم إنشاء 2 عيادة بمقر إقامة الحجاج لتوفير الرعاية الصحية لهم من قبل بعثة وزارة التضامن الإجتماعي.

ونسقت وزارة التضامن مع وزارة الصحة لتوقيع الكشف الطبى عن الحجاج الفائزين بالقرعة للتأكد من سلامة حالتهم الصحية وفقا للاشتراطات المعلنة، كما سيتم تخصيص عيادات بمقر إقامة الحجاج سواء بمكة أو المدينة المنورة لتقديم الرعاية الصحية للحجاج طوال فترة الرحلة ومتابعة حالتهم.

وانتهت وزارة التصامن الاجتماعى من التعاقد مع الفنادق ذات المستوي المتميز سواء في مكة المكرمة من خلال التعاقد مع فنادق فئة "4 نجوم" في شارع إبراهيم الخليل، وتبعد عن الحرم حوالي 700 متر، أما بالنسبة للمدينة المنورة، فقد تم التعاقد مع عدد من الفنادق، لإسكان حجاج الجمعيات على مراحل وفقا لتفويج السفر والطيران، وكلها فنادق ذات تصنيف فئة 5 نجوم، وتبعد عن الحرم النبوي بمسافة لا تزيد علي 300 متر وسيتم توفير وجبتي يومياً بنظام البوفيه المفتوح للحجاج طوال مدة الرحلة.