شكرا لقرائتكم خبر عن أسباب عدم قبول كارت عداد الكهرباء لعمليات شحن الرصيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك، أسباب عدم قبول كارت شحن رصيد عداد الكهرباء مسبوق الدفع، وهى كالآتى:

1- الكارت عليه شحنة لم تفرغ بالعداد.

2- مطلوب تحديث وتنشيط الكارت.

3- الكارت تالف.

4- كارت الشحن المستخدم لا يخص العداد أو الشركة التابع لها العداد

ويوفر جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك 6 منافذ لتلقى شكاوى المواطنين الخاصة بالكهرباء وهى كالآتى:

1- من خلال التوجه إلى مقر الجھاز فى 1 شارع المھندس ماھر أباظة خلف نادى السكة مدینة نصر.

2- من خلال الموقع الإلكترونى للجھاز www.egyptera.org

3- من خلال البرید ص.ب. 73- بانوراما أكتوبر - رقم بریدى 11811 شارع صلاح سالم.

4- من خلال الإیمیل الخاص بتلقى شكاوى المواطنين [email protected]

5- من خلال الفاكس الخاص بالجهاز على رقم 23421471.

6- الاتصال على التلیفون رقم 23421475 (داخلى 154).