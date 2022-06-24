شكرا لقرائتكم خبر عن أسباب عدم قبول كارت عداد الكهرباء لعمليات شحن الرصيد والان مع تفاصيل الخبر
1- الكارت عليه شحنة لم تفرغ بالعداد.
2- مطلوب تحديث وتنشيط الكارت.
3- الكارت تالف.
4- كارت الشحن المستخدم لا يخص العداد أو الشركة التابع لها العداد
ويوفر جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك 6 منافذ لتلقى شكاوى المواطنين الخاصة بالكهرباء وهى كالآتى:
1- من خلال التوجه إلى مقر الجھاز فى 1 شارع المھندس ماھر أباظة خلف نادى السكة مدینة نصر.
2- من خلال الموقع الإلكترونى للجھاز www.egyptera.org
3- من خلال البرید ص.ب. 73- بانوراما أكتوبر - رقم بریدى 11811 شارع صلاح سالم.
4- من خلال الإیمیل الخاص بتلقى شكاوى المواطنين [email protected]
5- من خلال الفاكس الخاص بالجهاز على رقم 23421471.
6- الاتصال على التلیفون رقم 23421475 (داخلى 154).