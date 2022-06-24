شكرا لقرائتكم خبر عن لو من عشاق السفارى.. تعرف على أسعار دخول محمية نبق بجنوب سيناء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هناك الكثيرون ممن يعشقون الخروج للطبيعة والاستمتاع بالمشاهد الخلابة التى حبى بها الله مصر فى أكثر من 30 محمية طبيعية، وتبقى محمية نبق ضمن محميات جنوب سيناء مقصدا سياحيا لعشاق الطبيعة.

وخلال هذا التقرير نرصد أسعار دخول محمية نبق سواء للمصريين أو للأجانب، حال الدخول مترجلا أو مستقلا سيارته.

فأسعار دخول محمية نبق تتراوح بين 25 جنيها للمصريين و5 دولارات للأجانب

شخص مصرى فرد واحد بـ25 جنيها.

سيارة حمولة 5 أفراد مصريين بـ25 جنيها.

سيارة كبيرة حمولة أكثر من 5 أفراد مصريين بـ50 جنيها.

الأجانب شخص واحد أجنبى بـ5 دولارات.

سيارة صغيرة حمولتها القصوى 5 أفراد بـ5 دولارات.

سيارة كبيرة حمولة أكثر من 5 أفراد أجانب بـ10 دولارات.

ويستثنى من الأسعار الأطفال أقل من 7 سنوات، وحال استمرار الزيارات إلى ما بعد غروب الشمس لممارسة أنشطة التخييم ورحلات السفارى سواء البحرية أو البرية تتم مضاعفة قيمة رسوم الزيارة لجميع الفئات.

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وبالنسبة لمواعيد زيارة محمية نبق، فإنه لا توجد أى مواعيد لدخول المحمية، ويمكن زيارتها فى أى وقت حتى موعد غروب الشمس، لكن حال تجاوز وقت الغروب فإنه سوف تضاعف قيمة التذكرة.