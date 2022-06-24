شكرا لقرائتكم خبر عن 336 مليار جنيه للمشروعات الخضراء بخطة العام الجديد منها 300 مليار لقطاع النقل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للسنة المالية 2022/2023، والتى أقرها مجلس النواب، خلال جلساته العامة الأخيرة، عن تخصيص مبلغ 336 مليار جنيه لتنفيذ أهم المشروعات الخضراء بخطة التنمية المستدامة للعام المالى، نستعرضها فيما يلى: قطاع النقل 300 مليار جنيه قطاع الرى 26.4 مليار جنيه قطاع الإسكان 4.5 مليار جنيه التنمية المحلية 2.8 مليار جنيه الكهرباء 2.4 مليار جنيه