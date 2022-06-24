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336 مليار جنيه للمشروعات الخضراء بخطة العام الجديد منها 300 مليار لقطاع النقل

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القاهرة - سامية سيد - كشفت خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للسنة المالية 2022/2023، والتى أقرها مجلس النواب، خلال جلساته العامة الأخيرة، عن تخصيص مبلغ 336 مليار جنيه لتنفيذ أهم المشروعات الخضراء بخطة التنمية المستدامة للعام المالى، نستعرضها فيما يلى:

 

 

قطاع النقل 300 مليار جنيه

 

قطاع الرى 26.4 مليار جنيه

 

قطاع الإسكان 4.5 مليار جنيه

 

التنمية المحلية 2.8 مليار جنيه

 

الكهرباء 2.4 مليار جنيه

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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