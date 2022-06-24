شكرا لقرائتكم خبر عن مع اقتراب عيد الأضحى.. اعرف أسعار تذاكر السكة الحديد بالوجهين القبلى والبحرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبحث الكثير عن أسعار تذاكر قطارات السكة الحديد خاصة مع اقتراب عيد الأضحى المبارك، وينشر الخليج 365 أسعار تذاكر قطارات السكة الحديد للدرجة الثالثة مكيفة، بالوجهين القبلى والبحرى.

- أولا أسعار قطارات درجة ثالثة مكيفة من القاهرة حتى أسوان:

1. من القاهرة ـ بنى سويف 50 جنيها.

2. القاهرة ـ مغاغة 60 جنيها.

3. القاهرة ـ المنيا 75 جنيها.

4. القاهرة ـ ملوى 80 جنيها.

5. القاهرة ـ أسيوط 90 جنيها.

6. القاهرة ـ سوهاج 105 جنيهات.

7. القاهرة ـ نجع حمادى 115 جنيها.

8. القاهرة ـ قنا 120 جنيها.

9. القاهرة ـ الأقصر 130 جنيها.

10. القاهرة ـ ادفو 145 جنيها.

11. القاهرة ـ كوامبو 150 جنيها.

12. القاهرة ـ أسوان 150 جنيها.

- ثانيا أسعار تذاكر قطارات الدرجة الثالثة المكيفة من الإسكندرية إلى الوجه القبلي.

1. من الإسكندرية إلى الواسطى 80 جنيها.

2. من الإسكندرية إلى بنى سويف 85 جنيها.

3. من الإسكندرية إلى مغاغة 100 جنيه.

4. من الإسكندرية إلى المنيا 105 جنيهات.

5. من الإسكندرية إلى أسيوط 115 جنيها.

6. من الإسكندرية إلى أبوتيج 120 جنيها.

7. من الإسكندرية إلى صدفا 120 جنيها.

8. من الإسكندرية إلى طما 120 جنيها.

9. من الإسكندرية إلى المراغة 130 جنيها.

10. من الإسكندرية إلى سوهاج 130 جنيها.

11. من الإسكندرية إلى طهطا 130 جنيها.

12. من الإسكندرية إلى المنشأة 130 جنيها.

13. من الإسكندرية إلى العسيرات 135 جنيها.

14. من الإسكندرية إلى جرجا 135 جنيها.

15. من الإسكندرية إلى البلينا 135 جنيها.

16. من الإسكندرية إلى أبوتشت 135 جنيها.

17. من الإسكندرية إلى فرشوط 135 جنيها.

18. من الإسكندرية إلى نجع حمادي 145 جنيها.

19. من الإسكندرية إلى دشنا 145 جنيها.

20. من الإسكندرية إلى قنا 145 جنيها.

21. من الإسكندرية إلى قفط 150 جنيها.

22. من الإسكندرية إلى قوص 150 جنيها.

23. من الإسكندرية إلى الأقصر 150 جنيها.

24. من الإسكندرية إلى أرمنت 160 جنيها.

25. من الإسكندرية إلى إسنا 165 جنيها.

26. من الإسكندرية إلى السباعية 165 جنيها.

27. من الإسكندرية إلى المحاميد 165 جنيها.

28. من الإسكندرية إلى إدفو 170 جنيها.

29. من الإسكندرية إلى سلوا 170 جنيها.

30. من الإسكندرية إلى كلابشة 175 جنيها.

31. من الإسكندرية إلى كوم إمبو 175 جنيها.

32. من الإسكندرية إلى دراو 175 جنيها.

33. من الإسكندرية إلى بلانه 175 جنيها.

34. من الإسكندرية إلى أسوان 180 جنيها.