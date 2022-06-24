شكرا لقرائتكم خبر عن لا تفوتوا المشاهدة.. اصطفاف نادر لـ5 كواكب فجرا فى منظر يشاهد بالعين المجردة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد الراصدون في سماء مصر والوطن العربي لرؤية اجتماع نادر للكواكب في سماء الصباح الباكر قبل شروق الشمس اليوم الجمعة، 24 يونيو 2022، حيث ستصطف الكواكب الخمسة المرئية جميعًا في نفس الوقت على التوالى مع وجود القمر فى منظر مشاهد بالعين المجردة للمرة الأولى منذ 18 سنة.

وكشفت الجمعية الفلكية بجدة فى تقرير لها أن الكواكب الخمسة وتعرف بالكواكب المرئية لأنه يمكن رؤيتها بدون الحاجة لاستخدام المنظار أو تلسكوب وهي عطارد والزهرة والمريخ والمشتري وزحل، وسيكون اصطفافها على قبة السماء بحسب ترتيبهم الطبيعي من حيث البعد من الشمس.

إن اصطفاف الكواكب حدث فلكي يحصل عندما تظهر مجموعة من كواكب النظام الشمسي في صف واحد تقريباً في نفس المنطقة من السماء، كما تشاهد من ألارض وفي الفضاء تكون على نفس الجانب من الشمس.

ويمكن للجميع رؤية اصطفاف الكواكب فجر الجمعة من أي مكان بشرط أن يكون الأفق الشرقي مكشوفا بالكامل ولا تحجبه مبان أو تضاريس طبيعية، نظرا لأن كوكب عطارد سيكون منخفضا نحو الأفق أما الكواكب الأخرى فستكون عالية فى السماء.

ويفضل مراقبة الاصطفاف الكوكبي قبل الفجر بساعة، حيث سيكون المشترى وزحل والزهرة الكواكب البارزة بوضوح بين النجوم وسوف تكون نابضة بالحياة ومشرقة للغاية، وسيكون المريخ على يسار المشترى وعطارد على يسار كوكب الزهرة وسوف يشكلون قوسًا من الشرق إلى الجنوب.

اصطفاف الكواكب على خط واحد ليس بالمعنى الحرفي فالكواكب لا تصطف في خط مستقيم تمامًا أبدا، نظرًا لأنها لا تدور جميعها حول الشمس في نفس المستوى بل في مدارات مختلفة لذلك لن تصطف بشكل متطابق أبدًا. ومن الجدير بالذكر أن مثل هذه الاصطفافات الكوكبية سيتكرر من جديد في العام بعدة عدة سنوات وتحديدا في العام 2040 .