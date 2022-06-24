شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة تكشف فوائد مبادرة صحة الأم والجنين للمستفيدين بخدماتها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت مبادرة رئيس الجمهورية للعناية بصحة الأم والجنين التى تنفذها وزارة الصحة عن الخدمات التى تقدمها للأم والجنين والتى تتضمن:

1- الكشف والتحاليل والعلاج بالمجان ويتم فى سرية تامة

2- رعاية متكاملة طوال فترة الحمل وبعد الولادة بـ42 يوما

3- الخدمات متوفرة فى مراكز رعاية الأمومة والطفولة والوحدات الصحية.

وقالت المبادرة إن التحاليل التى تقدمها تشمل: تحليل السكر والضغط وتحليل الزهرى وتحليل فيروس الالتهاب الكبدى "ب" وتحليل فيروس نقص المناعة البشرى.

وأضافت وزارة الصحة والسكان أن العلاج يصرف بالمجان، ومواعيد العمل فى المبادرة يوميًا من الساعة 8 صباحًا حتى 2 مساءً.