شكرا لقرائتكم خبر عن سنن يوم الجمعة.. 8 أفعال يستحب للمسلم فعلها (إنفوجراف) والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سنن يوم الجمعة.. هناك عدد من السنن التى يستحب للمسلم أن يفلعها فى يوم الجمعة، مثل: "الاغتسال والتطيب وقراءة سورة الكهف". وبحسب دار الإفتاء المصرية، فإن هناك 8 سنن يستحب فعلها يوم الجمعة وهى: "الاغتسال، والتطيب، قراءة سورة الكهف، تحرى ساعة الإجابة، لبس أحسن الثياب، كثرة الصلاة على النبى صلى الله عليه وسلم، التبكير إلى المسجد، التسوك".

الإنفوجراف التالي يستعرض سنن يوم الجمعة: