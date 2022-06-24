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سنن يوم الجمعة.. 8 أفعال يستحب للمسلم فعلها (إنفوجراف)

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القاهرة - سامية سيد - سنن يوم الجمعة.. هناك عدد من السنن التى يستحب للمسلم أن يفلعها فى يوم الجمعة، مثل: "الاغتسال والتطيب وقراءة سورة الكهف". وبحسب دار الإفتاء المصرية، فإن هناك 8 سنن يستحب فعلها يوم الجمعة وهى: "الاغتسال، والتطيب، قراءة سورة الكهف، تحرى ساعة الإجابة، لبس أحسن الثياب، كثرة الصلاة على النبى صلى الله عليه وسلم، التبكير إلى المسجد، التسوك".

 

الإنفوجراف التالي يستعرض سنن يوم الجمعة:

 


سنن يوم الجمعة

 

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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