شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الصحة: تحديث الخطة الاستراتيجية الوطنية لمكافحة مرض الإيدز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت وزارة الصحة والسكان، أنه تم تحديث الخطة الإستراتيجية الوطنية لمكافحة مرض الإيدز، والتى تغطى الفترة من 2021 وحتى 2025، بالتعاون معمنظمة الصحة العالمية ومكتب الأمم المتحدة المعني بالإيدز.

وأضافت وزارة الصحة والسكان، أنها قامت بعدد من الأنشطة بالتزامن مع ظهور جائحة فيروس كورونا المستجد تضمنت زيادة تغطية مراكز المشورة والفحص (20 مركز ثابت، 6 مراكز متحركة).

كما وقعت الوزارة مذكرة تفاهم بين وزارة الصحة ممثلة فى البرنامج الوطنى لمكافحة الايدز واحد الجمعيات الأهلية لدعم برنامج خفض الضرر بين متعاطى المخدرات.

وتابعت وزارة الصحة أنه تم تفعيل برنامج إلكترونى خاص بقواعد بيانات الإيدز وربط المراكز الطرفية بالبرنامج مركزيا.

وتابعت وزارة الصحة والسكان أنه تم ربط الجمعيات الأهلية بالبرنامج الالكترونى لتسجيل البيانات و اصدار التقارير وربطها بالبرنامج الوطنى مركزيا، كما تم توسيع مظلة توفير خدمات الرعاية و العالج لتغطية جميع محافظات الجمهورية من خلال افتتاح 13 مركزا جديدا بحيث يصبح إجمالى مراكز العلاج 27 مركزا.

وأضافت وزارة الصحة والسكان أنه تم تشكيل لجنة علمية للبرنامج الوطنى لمكافحة الإيدز كما تم تحديث البروتوكول الوطنى الخاص بالفحص والأدوية المضادة للفيروس وتوقيع بروتوكول تعاون مع خدمات نقل الدم القومية لإجراء الفحوصات التأكيدية و دعم المركزية الخدمات.