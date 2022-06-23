شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة تكشف خدمات عيادات المرأة الآمنة.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت وزارة الصحة والسكان إن عيادات المرأة الآمنة تقدم الدعم الصحي والنفسي من خلال خبراء متخصصين، لحماية السيدات من العنف.

وأضافت وزارة الصحة والسكان أنه تم افتتاح أولى عيادات المرأة الآمنة لتقديم الدعم النفسي للسيدات اللاتي تعرضن العنف، بمركز طبي أهالينا في محافظة القاهرة

وتابعت وزارة الصحة : من المقرر انتهاء تجهيز 21 عيادة تخصصية لمناهضة العنف ضد المرأة كمرحلة أولى خلال عام 2023

وأضافت وزارة الصحة : يمكن الآن التوجه للعيادة للاستفادة من خدمات عيادة المرأة الآمنه .



