شكرا لقرائتكم خبر عن "الخارجية": انعقاد اجتماع لجنة المشاركة المصرية البريطانية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عُقد اليوم الخميس، بمقر وزارة الخارجية اجتماع لجنة المشاركة المصرية البريطانية للإعداد لعقد أعمال اجتماع مجلس المشاركة المصري البريطاني الأول، والمنتظر عقده قريبًا، حيث ترأس الوفد المصري السفير إيهاب نصر، مساعد وزير الخارجية للشئون الأوروبية، وكذا ترأس الوفد البريطاني السفير جاريث بيلي، سفير المملكة المتحدة بالقاهرة، وبحضور ممثلين عن الجهات المصرية المعنية، وممثلين عن وزارة التجارة الدولية البريطانية، وبمشاركة سفير جمهورية مصر العربية في لندن افتراضياً.

تم التطرق خلال الاجتماع إلى الموضوعات المُنتظر مناقشتها خلال اجتماع مجلس المشاركة المصري البريطاني القادم، حيث تم استعراض الاستراتيجية الوطنية لجذب الاستثمارات الأجنبية والعمل على تهيئة المناخ الاستثماري لرجال الأعمال المصريين والأجانب بهدف الاستثمار في عدد من المشروعات القومية الكبرى ذات الأولوية واتساقًا مع الاهتمامات الوطنية، مع التركيز على جذب مزيد من الاستثمارات البريطانية في مجالات الطاقة الجديدة والمتجددة وإنتاج الهيدروجين الأخضر.

كما تم إلقاء الضوء على تبعات الأزمة الأوكرانية على أزمة الغذاء عالمياً وعلى الاقتصاد المصري بشكل خاص، وسبل تعزيز التعاون مع الجانب البريطاني في المجالات التجارية والاستثمارية.