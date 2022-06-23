شكرا لقرائتكم خبر عن إزالة 9 عقارات بمنطقة الجبخانة بمصر القديمة وتسكين الأسر بشقق مفروشة.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - واصلت محافظة القاهرة أعمال إزالة العقارات المواجهة، للطريق الصاعد بمحيط الطريق الدائرى بمنطقة الجبخانة بحي مصر القديمة، نظرا للخطورة الداهمة بالتنسيق مع جميع الأجهزة المعنية حفاظا على أرواح المواطنين.

وأكدت المهندسة جيهان عبد المنعم نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، استمرار الأعمال لإخلاء وإزالة العقارات بمنطقة الجبخانة استكمالا لأعمال إزالات العقارات ذات الخطورة الداهمة بنطاق المنطقة الجنوبية حفاظا على ارواح المواطنين.

وأضافت أن الأعمال تجري على قدم وساق لسرعة انتهاء الإخلاء والإزالة والتسكين للقاطنين بالعقارات التي يتم إزالتها وذلك باشتراك كافة الجهات الأمنية والمتابعة الميدانية بالمنطقة الجنوبية والاجهزة المعنيه بحى مصر القديمة.

وأسفرت جهود اليوم عن إخلاء 4 عقارات حيث تم إزالة جزئية لـ3 عقارات وإزالة كلية لعقار بإجمالي 27 أسرة ليكون إجمالي ما تم إخلاؤه منذ بدء أعمال الإزالة 9 عقارات من إجمالي 41 عقارا وهدم كلي لعدد 3 عقارات بعدد 61 أسرة من إجمالي 311 أسرة مقرر إخلاءهم خلال الفترة القادمة.

وأضافت نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية أنه جارى إخلاء وتسكين جميع الأسر المستحقة بالتوازي مع عمليات الإخلاء ونقلهم إلى مدينة المحروسة بدائرة قسم السلام ثاني مع استمرار أعمال المتابعة تنفيذا للخطة المتكاملة بسرعة الانتهاء من تسكين الأسر المستحقة وتذليل كافة الصعوبات التي قد تواجه الأعمال، وذلك ضمن خطة مبادرة تطوير المدن المصرية والمناطق الغير امنه و الخطرة وتوفير سكن ملائم للسكان.

ويضم مشروع "المحروسة 1 و 2 " والذي يقع في منطقة النهضة التابعة لمدينة السلام شرقي القاهرة، ويشمل 4913 وحدة سكنية، بالإضافة لمستشفى ومجمع مدارس وحدائق ومراكز تجارية وثقافية، ودور للعبادة، وكذلك دور لرعاية الأيتام والمسنين وذوي الاحتياجات الخاصة، ومنطقة للورش والحرفيين، لخدمة سكان المناطق العشوائية غير الآمنة. في إطار توفير حياة كريمة و بهدف الارتقاء بمستوى معيشة المواطنين المقيمين وحمايتهم .