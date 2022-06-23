شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة: اختيار 52 مركزا على مستوى الجمهورية للعمل ضمن مبادرة "حياة كريمة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت وزارة الصحة والسكان أنه تم خفض عدد المواليد بواقع 500 الف طفل كما تم تدشين مبادره للمقبلين علي الزواج وتشمل جميع الفحوصات اللازمة.

وتابعت وزارة الصحة والسكان أنه تم العمل ضمن المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية من خلال 400 إدارة صحية تخدم 5400 نقطة كما تم توعية توعية السيدات في سن الإنجاب والشباب المقبلين على الزواج.

وأضافت وزارة الصحة والسكان أنه تم تنفيذ برنامج "جلسات الدوار" للقيادات الدينية في القرى و النجوع وإدخال منظور جديد لتنظيم الأسرة وهو حقوق الطفل إلى جانب توضيح الآثار الاجتماعية والاقتصادية كما تم إنشاء 3 مليون مشروع متناهي الصغ و·توفير 400 جمعية أهلية لتقديم خدمات تنظيم الأسرة.

وتابعت وزارة الصحة، أنه تم اختيار 52 مركز صحة على مستوى الجمهوريه للعمل ضمنالمبادرة الرئاسية "حياة كريمة:.