شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار مصر.. "الأعلى للإعلام": حذف فيديوهات "نيرة" وإخطار النائب العام ضد المخالفين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر الخليج 365 خلال الساعات القليلة الماضية مجموعة من الأخبار الهامة على رأسهاشدد المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام على ضرورة التوقف عن بث الفيديوهات التى تتناول فيديوهات القتل والعنف وإراقة الدماء، خصوصاً ما يتم تداوله بشأن حادث "نيرة" فتاة المنصورة التى راحت ضحية جريمة وحشية.





وأكد المجلس أنه سيبادر بإخطار النائب العام ضد الانتهاكات القانونية والإنسانية في هذا المجال.

وأكد رئيس المجلس أنه تم الاتفاق مع المهندس عبد الصادق الشوربجي رئيس الهيئة الوطنية للصحافة على خطة تحرك واحدة، وعقد اجتماع عاجل مع رؤساء تحرير الصحف والمواقع للاتفاق على استراتيجية إعلامية موحدة للتعامل مع هذه القضايا.

وأضاف المجلس في بيان له أنه سيتم مخاطبة "فيس بوك" فورا للقيام بحذف هذه الفيديوهات احتراماً للمشاعر الإنسانية لأهالي الضحايا، والحفاظ على قدسية الحياة والمعاني التي تحترم القوانين والأخلاق والضمير.

وناشد المجلس جميع وسائل الإعلام أن تتبنى حملات مكثفة لنشر الوعي بين المواطنين وحثهم أن يكونوا خط دفاع عن القيم الإنسانية والابتعاد عن الإثارة والتحريض، وأن تبادر المواقع الإخبارية التي تبث هذه الفيديوهات بحذفها على الفور.. .. وفيما يلى موجز أخبار مصر لأهم الأنباء.



الرئيس السيسى يوجه باستكمال تنفيذ مشروعات حماية شواطئ الساحل الشمالى الرئيس السيسى يوجه باستكمال تنفيذ مشروعات حماية شواطئ الساحل الشمالى

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسى، باستكمال تنفيذ مختلف المشروعات الخاصة بحماية الشواطئ بمدن الساحل الشمالي، خاصةً الإسكندرية، وفق أعلى المعايير البيئية والهندسية، وتدقيق الدراسات ذات الصلة بمعالجة ظاهرة النحر وتآكل الشواطئ، للحفاظ على سلامة المجتمعات العمرانية الساحلية وصون الاستثمارات بها.

جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع الفريق أحمد خالد قائد القيادة الاستراتيجية والمشرف على التصنيع العسكري، واللواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، واللواء بحري أ.ح أشرف عطوة قائد القوات البحرية، واللواء أحمد العزازي نائب رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، واللواء بحري أ.ح محمد فكري مساعد قائد القوات البحرية للشئون الهندسية، والدكتور حسن أبو سعدة استشاري الأعمال البحرية، والدكتور إسماعيل المرقبي رئيس مجموعة شاكر الاستشارية، والمهندس معتصم الغرابلي رئيس مجلس إدارة شركة الغرابلي.

وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس اطلع على "مشروعات تطوير وحماية الشواطئ بمدينة الإسكندرية والساحل الشمالى.



وزير الزراعة: حذف 8000 مستفيد من منظومة دعم الأسمدة بسبب التعدى على أراضى زراعية وزير الزراعة: حذف 8000 مستفيد من منظومة دعم الأسمدة بسبب التعدى على أراضى زراعية

طالب السيد القصير، وزير الزراعة، بالتدخل تشريعيا بتغليظ العقوبات على جريمة التعدى على الأراضى الزراعية، مشيرا إلى أنه تم حذف 8000 مستفيد من منظومة دعم الأسمدة الزراعية بعد ثبوت تورطهم فى وقائع تعدى على أراضى زراعية، لافتا إلى أنه يتم التنسيق بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، مضيفا أن الرئيس عبد الفتاح السيسى وجه باتخاذ إجراءات جادة لمنع التعديات على الأراضى الزراعية، موضحا أن القضية قضية مجتمعية تتطلب تكاتف كافة مؤسسات الدولة وأن يتفاعل المواطن مع تحركات الدولة.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب ، برئاسة المهندس أحمد السجينى، لاستمرار متابعة الإجراءات التي اتخذتها الحكومة بشأن مواجهة ظاهرة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، والتصدي لها إما بالإزالة أو التعامل معها في المهد ومنعها، بهدف الحفاظ على الرقعة الزراعية وتأكيد هيبة الدولة وردع المخالفين، وذلك في ضوء تفعيل العمل بمنظومة المتغيرات المكانية بالمحافظات، فضلا عن عرض الموقف التنفيذي لمنظومة تراخيص البناء بالوحدات المحلية المختلفة، وذلك في ضوء ما أسفرت عنه المناقشات باجتماع اللجنة المنعقد بتاريخ 26من مايو سنة 2022، بأن انتشار التعديات ناتج عن تعثر إجراءات تراخيص البناء، وذلك بحضور الدكتور السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى.

وقال وزير الزراعة: "لابد من رفع الوعى لدى المواطن، والعالم يواجه تحديات بسبب الغذاء و الطاقة و لابد أن يدرك المواطن أن التعديات على الأراضى يشكل خطورة وأزمة حقيقية"، لافتاً إلى أنه يتم عقد اجتماعات أسبوعية مع الوزارات ذات الصلة لمواجهة التعديات على الأراضى الزراعية، لافتا إلى أن منظومة التغيرات المكانية تساهم فى مواجهة الأزمة، مؤكدا على ضرورة مواجهة الأزمة فى المهد وليس بعد البناء، مستطردا: "المحليات يجب أن تمنع المخالفة فى مهدها لأن القيمة الاقتصادية للأرض هامة وننفق مليارات حتى نعيد الأرض إلى أرض زراعية".



الصحة: مبادرة القضاء على فيروس سى فحصت 60 مليون مواطن وصرفت العلاج لـ2.2 مليون الصحة: مبادرة القضاء على فيروس سى فحصت 60 مليون مواطن وصرفت العلاج لـ2.2 مليون أكدت وزارة الصحة والسكان إن مبادرة القضاء على فيروس سي والاكتشاف المبكر للأمراض غير السارية فحصت أكثر من 60 مليون مواطن وتقديم العلاج بالمجان لـ 2.2 مليون مواطن.

وكانت وزارة الصحة والسكان كشفت عن بلوغ إجمالي زيارات المواطنين للمبادرات الرئاسية 101,498,747 زيارة، بواقع حوالى 72 مليون مواطن.

وأكد الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان في تصريحات لليوم السابع أن للمبادرات الصحية التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي مردود كبير في الكشف المبكر عن الأمراض وبالتالي شفاء المريض مبكرا وتوفير كافة النفقات التي تتحملها الدولة حال تعرضه لمضاعفات صحية أو اصابتهم بأمراض مزمنة يضل يعالج منها مدى الحياة.



الحكومة تنفى انتشار عبوات زيت طعام غير صالحة للاستهلاك الآدمى الحكومة تنفى انتشار عبوات زيت طعام غير صالحة للاستهلاك الآدمى

كشف المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، إنه فى ضوء ما تردد من أنباء بشأن انتشار عبوات زيت طعام غير صالحة للاستهلاك الآدمي نتيجة لغياب الرقابة على الأسواق، تواصل المركز مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، والتى نفت تلك الأنباء.

وأكدت وزارة التموين، أنه لا صحة لانتشار عبوات زيت طعام غير صالحة للاستهلاك الآدمي نتيجة لغياب الرقابة على الأسواق، مُشددةً على أن كافة المنتجات الغذائية المتداولة بالأسواق بما فيها الزيت آمنة وسليمة وصالحة للاستهلاك، ومُطابقة لكافة المعايير والمواصفات القياسية، وتخضع لعمليات فحص ورقابة دورية في أثناء مراحل الإنتاج والتوزيع والعرض المختلفة، من خلال سحب عينات منها وفحصها بالمعامل المعتمدة؛ للتأكد من مدى الالتزام بالاشتراطات الصحية الخاصة بالمواد الخام المستخدمة سواء كانت المحلية أو المستوردة.

وأشارت الوزارة إلى شن حملات تفتيش مكثفة على الأسواق ومصانع تعبئة الزيوت بمختلف المحافظات على مستوى الجمهورية لرصد أي مخالفات، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حال رصد أي مخالفة.

وفي سياق متصل، تم توقيع عدة تعاقدات لشراء الزيوت والأقماح المستوردة والأرز، لتعزيز الاحتياطي ‏الاستراتيجي من تلك السلع الاستراتيجية والأساسية، والتي ستصل إلى ‏البلاد خلال شهري يوليو وأغسطس من العام الجاري، علماً بأن الاحتياطي الاستراتيجي من تلك السلع آمن ويتخطى الـ 6 أشهر.



الأرصاد: امتداد منخفض جوى بطبقات الجو العليا يزيد الإحساس بالحرارة نهارا الأرصاد: امتداد منخفض جوى بطبقات الجو العليا يزيد الإحساس بالحرارة نهارا

أكدت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن هناك امتداد منخفض جوي في طبقات الجو العليا، وهو ما يجعل إحساسنا بالطقس خلال فترة النهار حارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية والطقس يكون شديد الحرارة على جنوب البلاد في النهار مع فترات سطوع أشعة الشمس.

وأضافت غانم في مداخلة هاتفية ببرنامج صباح الخير يا مصر على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم مصطفى كفافي وهدير أبو زيد ومنة الشرقاوي، أن طقس اليوم مستقر ومتوسط درجات الحرارة بين 34 و35 درجة، ويمكن ملاحظة ارتفاعا طفيفا في درجات الحرارة مع زيادة سطوع أشعة الشمس خلال فترة النهار، وأغلب الكتل الهوائية قادمة من البحر المتوسط، وهو ما يؤدي إلى الارتفاع الطفيف في نسب الرطوبة خلال فترات النهار.

وأوضحت، أنه مع دخول ساعات الليل ودخول أشعة الشمس، تنخفض درجات الحرارة بشكل ملحوظ، كما أن الأجواء معتدلة تماما على أنحاء الجمهورية كافة، ومع فترات المساء وساعات الليل يكون هناك نشاط للرياح على أغلب المناطق بسرعات تتراوح بين 30 و40 كم في الساعة وهو ما يقلل نسب الرطوبة، وبالتالي نشعر بانخفاض في درجات الحرارة والأجواء المعتدلة ليلا.



الصحة: إجراء 1.3 مليون عملية جراحية ضمن مبادرة قوائم الانتظار الصحة: إجراء 1.3 مليون عملية جراحية ضمن مبادرة قوائم الانتظار

أكدت وزارة الصحة والسكان إن مبادرة رئيس الجمهورية لإنهاء قوائم الانتظار قامت بإجراء 1.3 مليون عملية جراحية منذ انطلاقها وحتى الآن .

وتبحث وزارة الصحة والسكان إدخال خدمات جديدة في الجراحات التى تقدمها مبادرة القضاء على قوائم انتظار الجراحات الحرجة والتدخلات العاجلة، خاصة في علاج أمراض القلب والقساطر القلبية.

وأكدت وزارة الصحة والسكان، توفير مصادر لتمويل الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين، للعمل على تحسين الخدمات المقدمة، واستمرارية واستدامة الخدمة في مواجهة الارتفاع العالمي في أسعار المستلزمات الطبية.

ويأتى ذلك على ضوء توجيه الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالى القائم بعمل وزير الصحة، بالتوسع في التعاون مع المجتمع المدني، المنظمات والمؤسسات الأهلية، والمنشآت الطبية والمستشفيات التابعة لها، والاستعانة بالخدمات التي تقدمها لتقليل الضغط على المستشفيات العامة والحكومية، مع وضع ضوابط صارمة لجودة الخدمات المقدمة للمواطنين.



مصر تحتل المركز 40 فى التصنيف الدولى لـ"فيفا" والسادس أفريقيا مصر تحتل المركز 40 فى التصنيف الدولى لـ"فيفا" والسادس أفريقيا

أعلن الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" التصنيف الشهرى للمنتخبات عن شهر يونيو بعد انتهاء منافسات التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2023.

وتواجد المنتخب المصرى فى المركز الـ40 عالميا والسادس أفريقيا والثالث عربيا، بعدما تراجع 8 مراكز خاصة أنه كان المركز الـ32 عالميًا.



التعليم: أسئلة امتحانات المواد الأساسية للثانوية اختيار من متعدد التعليم: أسئلة امتحانات المواد الأساسية للثانوية اختيار من متعدد

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن أسئلة امتحانات الثانوية العامة فى المواد الدراسية الأساسية، اختيار من متعدد، مضيفة أن الأسئلة ستقيس الفهم ونواتج التعلم.

ويؤدى طلاب الصف الثالث الثانوي العام امتحان اللغة العربية بداية من الأحد 26 يونيو الجارى .

وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى إن عدد الطلاب المتقدمين لامتحانات الثانوية العامة هذا العام بلغ 707 ألف و992 طالب وطالبة (الشعبتين العلمية والأدبية)، داخل 2089 لجنة سير بكل قطاع على مستوى الجمهورية، مشيرة إلى ضرورة الالتزام بالتعليمات الخاصة بضوابط الامتحانات والتي أعلنتها الوزارة، والعمل على التأكد من دخول الطلاب إلى اللجان بدون أي أجهزة إلكترونية "موبايل- سماعات"، موضحة أن كتيب المفاهيم سيتم توزيعه على لجان الامتحانات قبل انطلاق ماراثون الامتحانات، مؤكدة ضرورة التنبيه على الطلاب بعدم الكتابة على كتيب المفاهيم وتسليمه للمراقبين بعد انتهاء الامتحان يوميًا، وذلك لأنه ليس مسموح للطالب الخروج بكتيب المفاهيم من اللجنة.



‫الزراعة: فتح الأسواق النيوزيلندية أمام الموالح المصرية لأول مرة‬‬ ‫الزراعة: فتح الأسواق النيوزيلندية أمام الموالح المصرية لأول مرة‬‬

تلقى السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي تقرير من الدكتور أحمد العطار رئيس الحجر الزراعي المصري يفيد بفتح سوق جديد لتصدير جميع اصناف الموالح المصرية إلى دولة نيوزيلندا وذلك بعد نجاح فتح السوق امام البرتقال منذ عامين.

وجاء ذلك بعد مفاوضات كبيرة بين الحجر الزراعي في البلدين وزيارة وفد فني من الحجر الزراعي النيوزيلاندي للاطلاع علي المنظومة التصديرية المصريه.

اسفرت هذه المفاوضات عن توقيع بروتوكول تصديري بين رئيس الحجر الزراعي المصري وسفير نيوزيلندا بالقاهره فى وجود وفد رفيع من الحجر الزراعي النيوزيلاندي من أجل فتح سوق جديد لجميع اصناف الموالح المصرية والبدء في تصديرها فورا الي نيوزيلندا.

يذكر أن نيوزيلندا من الدول التي تتمتع بنظام حجرى قوي وتشترط مواصفات شديدة الصعوبة في استيراد السلع الغذائية وهو الأمر الذي يؤكد الجودة العالمية للمنتجات الزراعية المصرية والتي أصبحت تتمتع بسمعة جيدة علي المستوى الدولي وعليها طلب متزايد من جميع دول العالم حيث تقوم مصر حاليا بتصدير أكثر من 350 سلعة زراعية لحوالي 160 سوقا خارجيا وتحتل مصر المركز الأول عالميا في صادرات البرتقال للعام الثالث علي التوالي.