شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة مأمور قسم العمرانية فى مكتبه بعد إصابته بأزمة قلبية أثناء عمله والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توفى العميد محمد نبيل مأمور قسم شرطة العمرانية متأثرا بإصابته بأزمة قلبية خلال متابعة عمله بقسم الشرطة.

وشعر العميد محمد نبيل بحالة إعياء شديدة عقب إصابته بأزمة قلبية، فتم نقله على الفور إلى المستشفى في محاولة لإسعافه، إلا أنه فارق الحياة.

وكان يتمتع الفقيد بسمعة طيبة خلال عمله، حيث كان يستقبل المواطنين بمكتبه، ويستجيب لحل مشاكلهم، وتنقل بين عدة مناصب شرطة حتى وصل إلى مأمور قسم شرطة العمرانية.