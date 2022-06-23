شكرا لقرائتكم خبر عن الخارجية تعرب عن بالغ إدانتها لهجمات إرهابية شهدتها عدة مناطق فى مالى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعربت جمهورية مصر العربية، اليوم الخميس، عن بالغ إدانتها للهجمات الإرهابية التي شهدتها عدة مناطق في جمهورية مالي الشقيقة، مما أسفر عن مقتل العشرات من المدنيين الأبرياء.

وتتقدم مصر، حكومةً وشعبًا – بحسب بيان الخارجية - بخالص التعازي وصادق المواساة لجمهورية مالي الشقيقة وأسر الضحايا، متمنيةً سرعة الشفاء لكافة المصابين. وتؤكد مصر على وقوفها جنبًا إلى جنب بجوار حكومة وشعب مالي في هذا المُصاب الأليم، وتضامنها مع مالي في مواجهة كافة أشكال العنف والتطرف والإرهاب.