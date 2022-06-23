شكرا لقرائتكم خبر عن السفير المصرى فى مالابو يلتقى وزير خارجية غينيا الاستوائية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - التقى السفير حداد عبد التواب الجوهري، سفير جمهورية مصر العربية في مالابو، وزير خارجية جمهورية غينيا الاستوائية Simeón Oyono Esono Angué، بحضور السفيرة Maricela- Berta Ela OBONO، مديرة إدارة أفريقيا والشرق الأوسط بوزارة الخارجية الغينية.

هذا، وأشار وزير الخارجية الغيني إلى ثقة غينيا الاستوائية والدول الأفريقية في الجهود التي تبذلها مصر لإنجاح مؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الاطارية لتغير المناخ COP 27، الذي تستضيفه مصر نيابة عن دول القارة الأفريقية، مشيراً إلى الخبرات المصرية في مجال الحفاظ على البيئة والتعامل مع التغيرات المناخية.

ومن جانبه، هنأ السفير المصري الوزير الغيني على فوز غينيا الاستوائية بعضوية المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة خلال الانتخابات التي عُقدت في يونيو الجاري. كما تم مناقشة الجهود الجارية بين البلدين لدعم عدد من مجالات التعاون الثنائي، بما في ذلك التطورات المتعلقة بالتعاون في مجال البترول والغاز الطبيعي والمشروعات التي بدأ تنفيذها بالفعل بين البلدين مثل مشروع تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي.