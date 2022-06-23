شكرا لقرائتكم خبر عن سفير مصر فى تيرانا يبحث تعزيز التجارة والاستثمار مع عدد من مسئولى ألبانيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في إطار جهود وزارة الخارجية لدعم الصادرات المصرية وتعزيز فرص الاستثمار المتبادل، أجرى السفير محمد حيدر، سفير مصر في تيرانا، مقابلات مع عدد من المسئولين في ألبانيا شملت كلاً من رئيس هيئة الاستثمار ورئيس غرفة تجارة تيرانا، وممثلي بعض الشركات التي لها علاقات تجارية مع مصر.

أوضح السفير أن المباحثات مع المسئولين الألبان خلصت لوجود فرص طبية للتعاون ورغبة في الارتقاء بالعلاقات الاقتصادية والتجارية في ضوء ما يتمتع به البلدان من مقومات، خاصة الموقع الاستراتيجي المتميز لكل منهما وليكونا بوابة لأفريقيا ومنطقة غرب البلقان، وما حققته البلدان خلال السنوات الماضية من طفرة اقتصادية ومعدلات نمو مطردة تساهم في دفع هذا التعاون.

استعرض السفير النجاحات الاقتصادية التي حققتها مصر مؤخراً، والتي وضعتها في مقدمة الدول للاستثمارات الأجنبية المباشرة في المنطقة، فضلا عما حققته من زيادة كبيرة في الصادرات المصرية بفضل ما انتهجته من سياسات اقتصادية ساهمت في تعزيز قدرة الاقتصاد على مواجهة الأزمات الدولية المتلاحقة، وعلى رأسها جائحة كورونا والأزمة في أوكرانيا وتداعياتها السلبية على مصادر الطاقة والغذاء. كما بحث السفير المصري مع المسئولين الألبان أولويات الجانب الألباني وخاصة فيما يتعلق بالقطاع الخاص للتنسيق بشأنها مع الجانب المصري في الفترة المقبلة.