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الأزهر يعلن جدول الدور الثانى للنقل والشهادات.. وتأجيل الامتحانات أسبوعا

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القاهرة - سامية سيد - أعلن قطاع المعاهد الأزهرية، تأجيل امتحانات الدور الثانى للنقل الابتدائى والاعدادى والثانوى لمدة أسبوع، حيث كان مقرر بدء الامتحانات في 16 يوليو القادم ، إلا انه تقرر تأجيلها لمدة أسبوع حتى تتم عمليات تصحيح مواد الشهادة الثانوية الأزهرية في سهولة ويسر، وتقرر أن تنطلق الامتحانات في 23 يوليو على أن تنتهى يوم 3 أغسطس.

 

كما تقرر أن تنطلق امتحانات الدور الثانى للشهاداتين الابتدائية والاعدادية والقراءات يوم 10 أغسطس وتنتهى يوم 18 أغسطس.

 

وأعلن قطاع المعاهد الأزهرية جدول امتحانات الدور الثانى.

 

الصف الرابع
الصف الرابع

 

الصف الخامس
الصف الخامس

 

الشهادة الابتدائية
الشهادة الابتدائية

 

 

الصف الاول الاعدادى
الصف الاول الاعدادى
الصف الثانى الاعدادى
الصف الثانى الاعدادى

 

 

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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