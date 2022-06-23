شكرا لقرائتكم خبر عن الأزهر يعلن جدول الدور الثانى للنقل والشهادات.. وتأجيل الامتحانات أسبوعا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن قطاع المعاهد الأزهرية، تأجيل امتحانات الدور الثانى للنقل الابتدائى والاعدادى والثانوى لمدة أسبوع، حيث كان مقرر بدء الامتحانات في 16 يوليو القادم ، إلا انه تقرر تأجيلها لمدة أسبوع حتى تتم عمليات تصحيح مواد الشهادة الثانوية الأزهرية في سهولة ويسر، وتقرر أن تنطلق الامتحانات في 23 يوليو على أن تنتهى يوم 3 أغسطس.

كما تقرر أن تنطلق امتحانات الدور الثانى للشهاداتين الابتدائية والاعدادية والقراءات يوم 10 أغسطس وتنتهى يوم 18 أغسطس.

وأعلن قطاع المعاهد الأزهرية جدول امتحانات الدور الثانى.