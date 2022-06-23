شكرا لقرائتكم خبر عن سامح شكرى يستقبل غادة والى لبحث التنسيق مع الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبل وزير الخارجية سامح شكري ، ظهر الخميس ، الدكتورة غادة والي وكيل السكرتير العام للأمم المتحدة، المدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، وذلك لبحث سبل تعزيز التعاون بين مصر والمكتب الأممي في مجاليّ مكافحة الجرائم المنظمة العابرة للحدود والفساد.

وكان شكري قد عقد مباحثات مع عدد من الوزراء الأفارقة ومسئولي الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة ، وذلك علي هامش منتدي أسوان للسلام والتنمية المستدامين ، الذي انطلق منتصف الأسبوع الجارى.