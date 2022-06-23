شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط وغلق ورشة حدادة مخالفة لاشتراطات الحماية المدنية بحدائق الأهرام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تمكنت محافظة الجيزة من خلال حي الهرم من ضبط ورشة حدادة بالعقار رقم 28 منطقة د هضبة الأهرام بالمخالفة للقانون وبها كميات من الأخشاب والمواد اللاصقة دون استيفاء عناصر الأمان مما يشكل خطراً على السلامة العامة، وقد تم غلق الورشة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالف ويأتي ذلك في اطار الاستجابة لشكاوى المواطنين وسرعة حلها.

جاء ذلك فى إطار توجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة بشن حملات علي المنشآت المخالفة والتي تمارس أنشطة تمثل خطرا علي السلامة العامة للتأكد من استيفاء اشتراطات الحماية المدنية.

وفى السياق، وجه اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة بعدم السماح بتعدي المركبات علي أرصفة المشاة والجزر الوسطي، وبمتابعة من أشرف تامر رئيس حي الطالبية تم شن حملة بشارع عثمان محرم لكلبشة جميع السيارات المخالفة بالجزيرة الوسطي والانتظار في الأماكن الغير مخصصة وتحصيل غرامات فورية.

كما أزالت محافظة الجيزة من خلال مركز ومدينة العياط ، جمالون مقام على أرض زراعية فى نطاق الوحدة المحلية بطهما بمساحة حوالى 400 م تقريباً كما تم فك شدة خشبية للدور الأول فوق الأرضي بعقار بعزبة الشربيني علي مساحه حوالي 250م بالإضافة إلى إزالة حوائط دور أول فوق الأرضي بقرية بهبيت التابعة للوحدة المحلية بالبليدة على مساحة حوالى 80 متر تقريبا إلى جانب إزالة حالتي تعدي على الأراضي الزراعية بقرية طهما بمساحة 110م .