شكرا لقرائتكم خبر عن رحيل حسن خلف السواركة شيخ مجاهدى سيناء.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توفى، اليوم، شيخ مجاهدى سيناء المناضل السيناوى حسن على خلف من قبيلة السواركة، بشمال سيناء، حيث أعلنت أسرته وفاته فى محافظة الإسماعيلية خلال رحلة علاج، والاستعداد لنقل جثمانه ودفنه فى مسقط رأسه بقرية الجورة جنوب مدينة الشيخ زويد.

أحد أبرز وجوه النضال على أرض الفيروز ضد الاحتلال الإسرائيلى لسيناء

والده من رموز قبيلة السواركة بشبه جزيرة سيناء فى الخمسينيات والستينيات وأول نائب سيناوى فى البرلمان من قبائل البدو

عمه الشيخ خلف حسن الخلفات الذى تصدى بحزم لكل محاولات إسرائيل لشراء أراضى سيناء بعد احتلالها

قاوم حسن السواركة الاحتلال الإسرائيلى فى سيناء وقضى آخر سنوات عمره فى محاربة الإرهاب

أدى أدوارا نضالية خالدة بتوجيه من الدولة المصرية لمقاومة الاحتلال

دمر مركز القيادة الإسرائيلية بالعريش أثناء احتلال سيناء

ضرب مستعمرات الاحتلال فى مناطق الشيخ زويد

استخدم تكتيكات خاصة فى النضال ونقل الصواريخ من شرق القناة لعمق صحراء سيناء سيرا على الأقدام وعلى ظهور الإبل

قام بتجميع وتجنيد الفدائيين من شباب القبائل وضمهم لخلايا المقاومة ضد الاحتلال الإسرائيلى لسيناء

برع فى مهارات التنقل عبر الدروب الصحراوية والعيش لأيام فى مناطق قاحلة انتظارا لتنفيذ عمليات ضد أهداف عسكرية إسرائيلية

وقع فى قبضة الاحتلال الإسرائيلى فى إحدى العمليات وحكم عليه بالسجن 149 عامًا

واجه القاضى الإسرائيلى فى المحكمة ردا على الحكم بقوله "أنتم القتلة أنتم من قتلتم الأطفال فى بحر البقر"

قضى 40 شهرًا فى سجون الاحتلال وخرج فى تبادل أسرى عقب انتصار أكتوبر