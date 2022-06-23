‫وزارة الرى تعلن الانتهاء من تأهيل ترع بأطوال تصل إلى 5349 كيلو مترا

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القاهرة - سامية سيد - أكد المهندس محمود السعدى مستشار وزارة الموارد المائية والرى لشئون إدارة المياه، أنه تم الانتهاء من تأهيل ترع بأطوال تصل الى 5349 كيلومتر، وجارى العمل فى ترع بأطوال 3995 كيلومتر اخرى ، و توفير التمويل اللازم لتأهيل ترع باطوال 2706 كيلومتر، ليصل اجمالىالاطوال التى شملها المشروع حتى تاريخه الى 12050 كيلومتر ، كما تم تأهيل 82 كيلومتر من المساقى.

أضاف أن الأعمال المنفذة فى إطار المبادرة الرئاسية "حياه كريمة"، حيث بلغت أطوال الترع التى تم تأهيلها بمراكز حياه كريمة حوالى2274 كم ، وجارى العمل فى تأهيل ترع بأطوال تصل إلى 1743 كيلومتر، ليصل بذلك إجمالى أطوال التأهيل بمركز حياه كريمة لـ 4017 كيلومتر ، كما إنتهت الوزارة من تنفيذ 2 عملية للحماية من أخطار السيول بمحافظتى المنيا وأسوان.

أشار السعدى إلى أنه جارى تنفيذ 4 عمليات أخرى للحماية من أخطار السيول بمحافظة الجيزة ، تشتمل على إنشاء بحيرات وحواجزوسدود إعاقة وأحواض تهدئة ، فيما تم الإنتهاء من تشغيل 8 آبار جوفية بالطاقة الشمسية بالفرافرة بمحافظة الوادى الجديد ، وتنفيذ أعمالحماية لجوانب نهر النيل بطول 420 متر بمركزى ملوى ودير مواس بمحافظة المنيا.