شكرا لقرائتكم خبر عن مكافأة 4 آلاف جنيه لمديريتى قنا والوادى الجديد بعد ارتفاع مبيعات صكوك الأضاحى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، صرف مكافأة استثنائية قدرها 3000 جنيه لكل من مديرى مديريتى أوقاف قنا والوادى الجديد، و1000 جنيه لكل من مديرى الدعوة بالمديريتين، على أن تصرف من الموارد الذاتية للوزارة.

وقالت الوزارة، فى بيان اليوم، إن المكافأة تأتى بعدما حققت كل من مديرية أوقاف قنا والوادي الجديد إجمالى مبيعات صكوك أضاحى لهذا العام تجاوزت حتى الآن مبيعات العام الماضي، لافتة إلى أن المكافأة لا علاقة لها على الإطلاق بأموال مشروع الصكوك التي تذهب كاملة إلى المستحقين الحقيقيين بعد تحويلها إلى لحوم.

وأعلنت وزارة الأوقاف، أمس تحقيق مشروع صكوك الأضاحى 52 مليون جنيه حتى تاريخه، بإجمالى مبيعات أكثر من (21500) صك، بزيادة 12 مليون جنيه عن آخر تحديث تم إعلانه منذ 4 أيام، بما يؤكد ثقة أهل الفضل في مشروع صكوك أضاحى الأوقاف.

وأوضحت الوزارة أنها وفرت هذا العام صك أضحية من اللحوم البلدية بقيمة (3800 جنيه)، وصك أضحية من اللحوم السودانية بقيمة (2200) جنيه، هذا بالإضافة إلى صك الإطعام المتوفر طوال العام بقيمة (300) جنيه.