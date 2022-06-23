شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الأوقاف يفتتح مركز الدعوة الإلكترونية فى قنا غدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يلتقى الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف بقيادات الدعوة بمحافظة قنا بحضور اللواء أشرف غريب الداودى محافظ قنا، والنائب أشرف رشاد زعيم الأغلبية البرلمانية بمجلس النواب، وذلك غدًا الجمعة، بديوان عام المحافظة، ويفتتح مركز الدعوة الإلكترونية بأوقاف قنا.

وقالت الوزارة، فى بيان اليوم، إن ذلك يأتى فى إطار التواصل المستمر بين وزير الأوقاف والعاملين بالمديريات الإقليمية.

وفى سياق متصل تفتتح وزارة الأوقاف، غدا الجمعة، 39 مسجدًا، منها 17 مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و22 مسجدًا صيانة وترميمًا، ليصل إجمالى ما تم افتتاحه من 1/7/2021م حتى تاريخه 1171 مسجدًا، منها 971 مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و200 مسجد صيانة وترميمًا.

وفيما يلى المساجد المقرر افتتاحها:

أولًا: مساجد الإحلال والتجديد:

مديرية أوقاف البحيرة

1. العرقوب - قرية أبو الشقاف – مركز حوش عيسى

2. السندونية – قرية نديبة – مركز دمنهور

3. العالى – عاداة البحرية – سيدى غازى – مركز كفر الدوار

4. الهداية – قرية ديروط – مركز المحمودية

مديرية أوقاف المنيا

5. التقوى – قرية الكوادى - مطاي

6. الرحمن – بور صالح – بنى مزار

7. جلال الدين – المودة – أبو جرج – بنى مزار

مديرية أوقاف الفيوم

8. الطاهرة – المقاتلة - طامية

9. الحمد – مقار – مركز الفيوم جنوب

10. الرحمة – الصعايدة - الشواشنة

11. السلام – ترسا – سنورس ثان

12. الزملوطى الكبير – مركز الفيوم

مديرية أوقاف الدقهلية

13. صادق بسيونى – عزبة صادق بسيونى - مركز السنبلاوين

مديرية أوقاف كفر الشيخ

14. محمد على شاهين – فدان الفقى – سيدى سالم شرق

15. عبد الله الفقى – عزبة عبد الله الفقى – سيدى سالم غرب

16. 6 الطرفاية – قرية الطرفاية - الحامول

مديرية أوقاف قنا

17. حماد الشادلى نجع الشادلى – الكوم الأحمر – فرشوط

ثانيًا: مساجد الصيانة والترميم:

مديرية أوقاف الدقهلية

1. أمونة شلبى – مركز منية النصر

مديرية أوقاف قنا

2. نجع قليعى فكار - الرزقة – أبو تشت

3. أنس بن مالك – عزبة طبش - فرشوط

4. الروضة المحمدية – حاجز الدهسة القبلى - فرشوط

5. الشعراوى – كوم جابر – أبو تشت

6. الرحمن – عزبة عبد المنطلب ساحل بشلاو – نقادة

7. العتيق – الحبيلات الغربية – أبو تشت

8. الرحمن – دير النواهض – الكرنك – أبو تشت

9. السلام – الصفارة - دشنا

10. على بن أبى طالب – عزبة الجداوى – القناوية – نجع حمادى

11. الرحمن – السراطنية – أبو تشت

12. الراضى – ساقية أبو الحمد – طوخ - نقادة

13. النصر نجع الزير – حجازة بحرى - قوص

14. حسن إسماعيل – المقربية – مركز قوص

15. فاطمة الزهراء – نجع العقب - قوص

16. أبو بكر الصديق – كوم جابر – أبو تشت

17. العتيق – العطيات – مركز دشنا

18. أبو العباس الدندراوى – الجبلاو – مركز قنا

19. الإخلاص – المفرجية - قوص

20. الست حميدة - بندر نجع حمادي

21. العتيق الحلاوية – نجع حمادى

مديرية أوقاف أسيوط

22. التقوى بنى عدى