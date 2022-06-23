شكرا لقرائتكم خبر عن مؤسسة شباب القادة تطلق مسابقة لطلاب "الهندسة" لتصميم ميدان بالعاصمة الإدارية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أطلقت مؤسسة شباب القادة برنامج خاص لتدريب طلاب كليات الهندسة على مستوى الجامعات الحكومية والخاصة وذلك التزامًا من القطاع الخاص بدعم وتمكين الشباب المصرى وتغييرًا لمفهوم التدريب التقليدى للشباب الجامعي بل وتجهيزهم لسوق العمل.

ويهدف البرنامج إلى تطوير فكر جديد للطالب الجامعى فى المجالات الهندسية، حيث تم العمل على تصميم مسابقة تجمع طلاب الهندسة من برامج المؤسسة المختلفة ليعملوا علي أيجاد حلول مبتكرة لمشاكل هندسية.

وتقوم المسابقة على إشراك طلاب كليات الهندسة على إعداد تصميم لأحد ميادين العاصمة الإدارية الجديدة.

وسيتنافس الطلاب بداية من عملية التقديم للبرنامج حتى اختيار أفضل الاستنتاجات والنتائج لعرضها امام لجنة تحكيم مكونة من خبراء من الشركة.