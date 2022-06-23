شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة: مبادرة القضاء على فيروس سى فحصت 60 مليون مواطن وصرفت العلاج لـ2.2 مليون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت وزارة الصحة والسكان إن مبادرة القضاء على فيروس سي والاكتشاف المبكر للأمراض غير السارية فحصت أكثر من 60 مليون مواطن وتقديم العلاج بالمجان لـ 2.2 مليون مواطن.

وكانت وزارة الصحة والسكان كشفت عن بلوغ إجمالي زيارات المواطنين للمبادرات الرئاسية 101,498,747 زيارة، بواقع حوالى 72 مليون مواطن.

وأكد الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان في تصريحات لليوم السابع أن للمبادرات الصحية التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي مردود كبير في الكشف المبكر عن الأمراض وبالتالي شفاء المريض مبكرا وتوفير كافة النفقات التي تتحملها الدولة حال تعرضه لمضاعفات صحية أو اصابتهم بأمراض مزمنة يضل يعالج منها مدى الحياة.