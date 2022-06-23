شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة حلوان تشارك بالملتقى التنسيقى للأنشطة الطلابية لوضع خطة 2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شاركت جامعة حلوان بالملتقى التنسيقي للأنشطة الطلابية بوزارة الشباب والرياضة والذي أقيم تحت رعاية وزارة الشباب والرياضة، والدكتور ممدوح مهدى القائم بعمل رئيس جامعة حلوان، الدكتور حسام رفاعى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، بحضور اللواء اسماعيل الفار المدير التنفيذي لوزارة الشباب و الرياضه، نجوى صلاح وكيل وزارة الشباب والرياضة، وعلا كمال مدير عام إدارة الجامعات.

وعقد الملتقي الذى نظمته وزارة الشباب والرياضة الاداره المركزيه للبرامج الثقافية و التطوعية - الإدارة العامة للجامعات بمشاركه 26 جامعة حكومية و خاصة، وبحضور مديرى رعايه الشباب بالجامعات بالاضافه الي عدد من ابرز مديرى الادارات و مديرى الأنشطة والفعاليات الطلابية بالجامعات المصرية خلال الفترة من 20 - 22 يونيو 2022 .

وأكد الدكتور ممدوح مهدي القائم بعمل رئيس الجامعة ان الجامعة حريصة علي مشاركة الطلاب في الأنشطة والفعاليات والملتقيات الشبابية التي تقام داخل الجامعات المصرية بما يدعم نقل وتراكم الخبرات بين الطلاب.

وأوضح الدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب اهميه توسيع قاعدة المشاركة لجميع طلاب وطالبات الجامعات المصرية والعمل على تأهيلهم للمشاركة في الملتقيات والأنشطة المختلفة.

تأتي أهمية الملتقي من مناقشة الاستراتيجيات وأهداف الخطط للبرامج والأنشطة الطلابية للعام 2022 / 2023 وتقييم الأداء للعام الماضى 2021 / 2022 لوضع خطط متطورة تتماشي مع رؤية مصر 2030.

وخلال الملتقي قدم الدكتور خالد حبيب استشارى الموارد البشرية والتخطيط محاضرة عن اهميه التدريب لقيادات الأنشطة الطلابيه ومسئولى رعاية الشباب و الأساليب الحديثة في إدارة الأعمال.

كما تم تقسيم المشاركون فى الملتقى إلى ورش عمل متخصصة لتفعيل الأنشطة والفعاليات التى تنظمها وزارة الشباب والرياضة داخل الجامعات المصرية ودور وزارة الشباب والرياضة فى بناء قدرات الشباب وتنمية مهاراتهم وعرض انجازات العام الماضي وخطط العام القادم.

وانتهى الملتقي بوضع توصيات للخطط المستقبلية في الأنشطة والفعاليات الطلابية لوزارة الشباب و الرياضه بالجامعات المصرية.

وحضر الملتقي من مسئولى رعاية شباب جامعة حلوان ا. راشد عصام مدير عام رعاية الشباب، الدكتورة منال الوكيل مدير مراكز الفنون، طارق إسماعيل مدير إدارة الجوالة، عصام زكى مدير إدارة النشاط الاجتماعي، اميرة نبيل مدير إدارة الاتحادات الطلابية، محمود رشاد منسق وحدات التطوع.