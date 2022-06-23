شكرا لقرائتكم خبر عن العليا لانتخابات المنظمات النقابية تعلن بدء تلقى الطعون على أسماء المرشحين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

وقالت اللجنة، فى بيان، إنه سيتم غدا الجمعة 24 يونيو البت فى الطعون، وإعلان الكشوف النهائية السبت المقبل، وإجراء الانتخابات 26 يونيو الجارى، والتظلم من النتيجة الاثنين المقبل، والبت فى التظلمات 28 يونيو الجارى وإيداع الأوراق فى اليوم التالى الموافق 29 يونيو 2022.

وكان قد أعلن الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، صباح اليوم الخميس، الكشوف الأولية لأسماء المرشحين لانتخابات الاتحادات النقابية العمالية، مشيرا إلى أن الكشوف تتضمن أسماء ممثلى النقابات العمالية العامة، وأنهم فازوا جميعا بالتزكية، وأن المنافسة سوف تكون على رئاسة الاتحاد، بين كل من: "عادل عبد الفضيل رئيس نقابة العاملين بالضرائب والجمارك، وحسن شحاتة رئيس النقابة العامة لأعمال النقل الجوى"، وذلك للدورة النقابية 2022 / 2026، موضحا أن الجهة الإدارية ممثلة في وزارة القوى العاملة التي تشرف على العملية الانتخابية حددت اليوم الخميس، لتلقى الطعون على أسماء المرشحين.