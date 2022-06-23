شكرا لقرائتكم خبر عن لتوفير الطاقة.. طلاب هندسة حلوان يبتكرون وسائل ذكية للتحكم فى الأجهزة من خارج المنزل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قدم طلاب كلية الهندسة بجامعة حلوان مشروعا جديدا يتمثل فى تصميم وإنتاج أجهزة ذكية يمكن التحكم فيها من خلال تطبيق على الموبايل عن طريق الواي فاي من داخل وخارج المنزل، حيث يمكن من خلال استخدام هذه الأجهزه توفير الطاقة المستهلكة في المنزل بإظهار اقتراحات للمستخدم عن كيفية توفيره للطاقة وإبلاغه بقيمة فاتورة الكهرباء المتوقعة في نهاية كل شهر.

يأتى ذلك في إطار مبادرة هنسوقلك التي تنظمها أسرة من أجل مصر للطلاب بكلية الهندسة بحلوان تحت رعاية الدكتور ممدوح مهدي القائم بعمل رئيس الجامعة والدكتور محمود المسلاوي عميد كلية الهندسة بحلوان وإشراف الدكتور كريم همام رائد أسرة من أجل مصر و ياسر الجبالي مسئول الأسرة ومدير إدارة رعاية الشباب بالكلية.

والأجهزة التي تم إنتاجها هي : Touch Screen: للتحكم في جميع أجهزة المنزل الذكية بلمسة واحدة (و هي أختيارية) يمكن استبدالها بتطبيق الهاتف المحمول، Smart Switches: ﻟﻠﺘﺤﻜﻢ ﻓﻲ ﺗﺸﻐﻴﻞ / إﻳﻘﺎف اﻟﻤﺼﺎﺑﻴﺢ ، واﻟﻤﺤﺮﻛﺎت ، واﻟﺴﺘﺎﺋﺮ ، وﻏﻴﺮﻫﺎ ﻣﻦ الاﺟﻬﺰة، Smart Power Socket: ﻟﻠﺘﺤﻜﻢ ﻓﻲ ﺗﺸﻐﻴﻞ / إﻳﻘﺎف الجهاز و يمكن ضبطه بوقت محدد كما تمكن المستخدم من تسجيل الأستهلاك الكهربي من الطاقة.

كذلك Energy Meters: وهو يمكن المستخدم من تسجيل القراءات المختلفة وحساب الاستهلاك اليومي والشهري والسنوى من خلال تطبيق الهاتف المحمول أو من خلال موقع خاص لكل مستخدم بمنتهي الأمان والخصوصية، يمكن تركيبه للغرفة أو المنزل كاملا

ومجموعة من Sensors: وتشمل الحرارة و الرطوبة بالغرفة و مستوي الخزانات وحساسات الدخان و الحريق للمطابخ وحتي حساسات تسريب الغاز بالحمامات والمطابخ. كما تشمل حساسات الحركة امام المنزل حيث يمكن ربطها باضاءة المداخل اتوماتيكيا. هذة الحساسات خط الدفاع الأول ضد التسربات والأضرار الناجمة عن المياه، Smart door lock : وهي مسئولة عن التحكم في بوابة المنزل عن طريق وجه الشخص او رقم سري من اختياره، وكذلك Smart dimmer : وهي للتحكم في شدة اضاءة المصابيح في المنزل على مستويات مختلفة من الإضاءة.

جدير بالذكر أن الطلاب المشاركين بالمشروع هم ابراهيم مصطفى، عبد الرحمن محمد أمير، بسام مصطفى، امير وديع، محمد سمير، محمد الشحات، عبد الله هشام، ميار عادل، ندى طلعت، اسراء عصام ويشرف على الطلاب الدكتور محمد القورفلي.