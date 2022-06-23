شكرا لقرائتكم خبر عن استمرار صرف المساعدات لمنتفعى "تكافل وكرامة" عن شهر يونيه والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - تستمر وزارة التضامن الاجتماعي فى صرف المساعدات النقدية للمستفيدين من "تكافل وكرامة "عن شهر يونيه الجاري، وذلك للأسر الأولى بالرعاية ومن ذوى الاحتياجات الخاصة وكبار السن الأولى بالرعاية.
كما يواصل بنك ناصر الاجتماعىُ فى صرف معاشات يونيه، وذلك لمن تخلفوا عن الصرف فى المواعيد المقررة.
فيما يتم تغذية ماكينات الصراف الآلى لدى البنك بحدودها القصوى من النقدية باستمرار، حيث يضع البنك التحول الرقمى والشمول المالى فى مقدمة أولوياته وسياساته مع إطلاق الحكومة المصرية استراتيجية التنمية المستدامة "رؤية مصر 2030" بهدف مواكبة التطور التكنولوجى فى تقديم الخدمات المصرفية للعملاء لتحقيق الشمول المالى وضمان حصول العملاء على مستحقاتهم بشكل أسرع.