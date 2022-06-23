شكرا لقرائتكم خبر عن الأوقاف تعلن اسم الفائز فى اليوم الثاني لمسابقة "نبى الهدى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الأوقاف ، فوز الطالب أحمد جمال مصطفى، الطالب بالصف الأول الثانوي، بشنشور بمحافظة المنوفية بجائزة قدرها 500 جنيه ومجموعة من سلسلة "رؤية" للفكر المستنير، فى اليوم الثاني لمسابقة "نبى الهدى"،التى تنظمها الوزارة بالتعاون مع إذاعة القرآن الكريم.

وقالت الوزارة، إن المسابقة شارك بها في اليوم الثاني، 779 متسابقا وبعد إجراء القرعة، تم اخيار الفائز اليوم.

وأعلنت وزارة الأوقاف، أمس فوز الطالبة جنات أحمد عبد الفتاح الشرقاوي، الطالبة بالصف الأول الإعدادي من محافظة الغربية، كأول فائزة بمسابقة "نبي الهدى" بجائزة قدرها 500 جنيه ومجموعة من سلسلة "رؤية" للفكر المستنير.

وأوضحت الوزارة، أن 334 متسابقًا شاركوا في الإجابة على السؤال الأول في مسابقة "نبي الهدى"، وبعد إجراء القرعة بين الإجابات المتميزة تم اختيار الفائزة.

وفيما يلى كل المعلومات عن مسابقة نبى الهدى:

1. المسابقة تذاع الساعة 11:35 صباحًا.

2. المسابقة يومية تتضمن 30 سؤالًا.

3. تهدف المسابقة للتعريف بمكانة وأخلاق سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وحسن الأدب معه عليه الصلاة والسلام.

4. تستهدف المسابقة الأطفال والنشء والشباب تحت سن 18 سنة.

5. الأوقاف خصصت جائزة يومية قدرها 500 جنيه ومجموعة كتب من إصدارات الأوقاف لكل فائز.

6. يتم إعلان اسم الفائز يوميًا على إذاعة القرآن الكريم وموقع وزارة الأوقاف المصرية.