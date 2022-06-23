شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة تكشف مردود المبادرات الرئاسية: وفرت 3.7 مليار دولار من الناتج المحلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت وزارة الصحة والسكان عن المردود الإيجابى لمبادرات الصحة العامة التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى، حيث قالت الوزارة: "تؤدي الإصابات السنوية لمرضى الضغط في خسارة 0.88 %من إجمالي الناتج المحلى، والتى تقدر ب 2.2 مليار دولار سنويا".

وتابعت وزارة الصحة والسكان: أثرت مبادرات الصحة العامة بصورة إيجابية في تقليل الخسارة من إجمالي الناتج المحلي بنسبة 0.6 % بمعدل يصل إلى 1.5 مليار دولار.

وأوضح وزارة الصحة إن مردود المبادرات على معدل الوفاة إنما يمثل نجاحا كبيرا للمبادرات الرئاسية فبالنسبة لمرضى ضغط الدم، يأتي مردود مبادرات الصحة العامة والمبادرات الرئاسية ليقل معدل الوفيات بنسبة 32.6 % بواقع 41,458 وفاة سنويًا.

وبالنسبة لمرضى السكري، تساهم المبادرات في خفض معدلات الوفيات الناجمة عن مرض السكري بنسبة 26% ليصل معدل الوفيات المتوقع نتيجة الإصابة بمرض السكرى 6 ,580 وفاة سنويا.