الصحة: توفير 6 ملايين جرعة لقاح السحائى للمسافرين و500 ألف من الإنفلونزا

القاهرة - سامية سيد - كشفت وزارة الصحة والسكان، عن توفير 5.5 مليون جرعه من لقاح السحائى الثنائى لتطعيم الصفوف الأولى من المراحل ( الحضانة –الإبتدائى –الإعدادى – الثانوى) كما تم توفير 7 ملايين جرعه من لقاح الثنائى كبار لتطعيم الفئات المستهدفه من الصفوف (الثانى والرابع من المرحلة الإبتدائية).

وقالت وزارة الصحة والسكان أنه تم توفير 6 ملايين جرعة من لقاح السحائى الرباعى لتطعيم المسافرين كما تم توفير 500,000 لقاح الإنفلونزا الموسمية مشيرة إلى أنه تم تنفيذ حملات قومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال ، وحملات قومية للتطعيم ضد مرض الحصبة والحصبة الألمانية

وأوضحت وزارة الصحة أنه تم إصدار قرار بتشكيل اللجنة الوطنية للحصبة والحصبة الألمانية لمتابعة جميع الأنشطة المتعلقة بالقضاء عليهم وتمكنت الوزارة من الوصول إلى المعدل الآمن للحد من إنتشار مرض الجذام من خلال تنفيذ المسحات الصحيه لسرعة الإكتشاف المبكر وتوفير العلاج المتعدد بالمجان لكل المرضى.

وأشارت الوزارة إلى أنه تم الإنتهاء من ميكنة 4571 مكتب صحة ووحدة صحية على مستوى المحافظات ووضع خريطة وبائية بالتنسيق مع مركز المعلومات بالوزارة توضح توزيع الأمراض المشتركة ذات الأولوية على مستوى الجمهورية كما نجحت وزارة الصحة فى خفض معدل الاصابة لمرض الالتهاب السحائي الوبائي الى 0.003 لكل 100.000 نسمة.