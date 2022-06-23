شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة: 101 مليون زيارة من 72 مليون مواطن للمبادرات الرئاسية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت وزارة الصحة والسكان عن بلوغ إجمالي زيارات المواطنين للمبادرات الرئاسية 101,498,747 زيارة، بواقع حوالى 72 مليون مواطن.

وأكد الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان في تصريحات لليوم السابع أن للمبادرات الصحية التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي مردود كبير في الكشف المبكر عن الأمراض وبالتالي شفاء المريض مبكرا وتوفير كافة النفقات التي تتحملها الدولة حال تعرضه لمضاعفات صحية أو اصابتهم بأمراض مزمنة يضل يعالج منها مدى الحياة.

وقال: تؤدي الإصابات السنوية لمرضى الضغط في خسارة 0.88 %من اجمالي الناتج المحلي والتي تقدر ب 2.2 مليار دولار سنويا، وقد أثرت مبادرات الصحة العامة بصورة ايجابية في تقليل الخسارة من اجمالي الناتج المحلي بنسبة 0.6 %بمعدل يصل الى 1.5 مليار دولار.

وأوضح الدكتور حسام عبد الغفار إن مردود المبادرات على معدل الوفاة انما يمثل نجاحا كبيرا للمبادرات الرئاسية فبالنسبة لمرضى ضغط الدم، يأتي مردود مبادرات الصحة العامة والمبادرات الرئاسية ليقل معدل الوفيات بنسبة 32.6 % بواقع 41,458 وفاة سنويًا.