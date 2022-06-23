شكرا لقرائتكم خبر عن غدا آخر موعد للتقديم على المنح الجامعية للطلاب ذوى الهمم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستمر برنامج المنح الجامعية المقدم من الوكالة الأمريكية فى دعم الطلاب من الأشخاص ذوي الإعاقة عن طريق توفير من 10 إلى 15٪ من المنح المتاحة للطلاب ذوى الهمم البصرية والسمعية والحركية، ويستطيع أن الطالب أن يتقدم للبرنامج، حتى آخر موعد غدا الجمعة والذي تقوم بتنفيذه الجامعة الأمريكية بالقاهرة.

وكانت وزارة التضامن الاجتماعى قد نشرت عبر صفحتها الرسمية "فيس بوك" أن البرنامج يقدم منحاً دراسية لـ140 طالبا وطالبة من جميع محافظات مصر في العام الدراسي الجامعي 2023/2022، وذلك للحصول على شهادة البكالوريوس أو الليسانس في عدد من الجامعات المصرية الحكومية (الأقسام ذات الرسوم) والجامعات الخاصة.





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‏AUC The American University in Cairo

‏USAID/Egypt

وتعمل عمل وزارة التضامن الاجتماعي على دعم الأشخاص من ذوي الهمم من خلال تقديم مختلف أنواع الدعم لهم بالتنسيق مع مختلف المؤسسات والوزارات، وتم إصدار 900 ألف بطاقة خدمات متكاملة بالتنسيق بين الصحة والتضامن معظمها مرحلة أولى، كذلك عدم توقيع كشف طبي جديد للحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة، وذلك لمن يستخدمون الكراسي المتحركة، وأصحاب متلازمة داون ومن يعانون من البتر المتعدد، وشـلل دماغي، قصار القامة أقل من 140 سم، والبتر الأحادي، الشلل النصفى.