شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الخضروات والفاكهة اليوم بمنافذ المجمعات الاستهلاكية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستمر المجمعات الاستهلاكية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية فى طرح كميات كبيرة من الخضروات والفاكهة، بجانب السلع الغذائية واللحوم والدواجن والأسماك. ‏‎‏‎‏‎‏‎‏‎ ‏‎‏‎وينشر ”الخليج 365” قائمة أسعار الخضروات والفاكهة بالمجمعات الاستهلاكية، وجاءت كالتالى:- ‏‎‏‎‏‎- الطماطم بسعر 4.25 جنيه للكيلوجرام. ‏‎‏‎- البطاطس 5 جنيه. ‏‎‏‎- البصل الأبيض 3 جنيهات . ‏‎‏‎- ‏‎البصل الأحمر بـ 3 جنيهات. ‏‎‏‎- الكوسة بـ 8 جنيهات . ‏‎‏‎- الجزر بـ 6 جنيهات . ‏‎‏‎- الخيار بـ 7 جنيهات . ‏‎‏‎‏‎- الباذنجان الرومى بـ 6 جنيهات. ‏‎‏‎- الفلفل الرومى بـ 11 جنيها. ‏‎‏‎- الباذنجان الأبيض بـ 5.5 جنيه . ‏‎‏‎- الباذنجان العروس 5.5 جنيه . ‏‎‏‎‏‎‏‎- الفلفل البلدى 6.5 جنيه. ‏‎‏‎- الفلفل الألوان 12.5 جنيها. ‏‎‏‎- الليمون بـ 20 جنيها - فاصوليا 12‎ جنيها. ‏- بلح بارحى 34 جنيها. - بامية 23‎ جنيها. ‏‎‏‎‏‎‏‎- كمثرى لبنانى 25 جنيها. ‏‎- وورق عنب 19 جنيها. ‏‎‏‎- تفاح احمر إيطالى 30 جنيها. ‏- عنب أحمر 12.5 جنيها. - برتقال بلدى 5 جنيهات. - الفراولة 11 جنيها. - جوافة 15 جنيها. - خوخ 8.5 جنيه.