شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد العمال: مرشحان يتنافسان على مقعد الرئيس للدورة النقابية 22/26 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، صباح اليوم الخميس، الكشوف الأولية لأسماء المرشحين لانتخابات الاتحادات النقابية العمالية، مشيرا إلى أن الكشوف تتضمن أسماء ممثلي النقابات العمالية العامة، وأنهم فازوا جميعا بالتزكية ،وأن المنافسة سوف تكون على رئاسة الاتحاد، بين كلا من:" عادل عبد الفضيل رئيس نقابة العاملين بالضرائب والجمارك، وحسن شحاتة رئيس النقابة العامة لأعمال النقل الجوى"، وذلك للدورة النقابية 2022/2026، موضحا أن الجهة الإدارية ممثلة في وزارة القوى العاملة التي تشرف على العملية الانتخابية حددت اليوم الخميس، الطعون على أسماء المرشحين.

ومن المقرر أن يشهد يوم الجمعة 24 يونيو البت في الطعون، وإعلان الكشوف النهائية السبت المقبل، وإجراء الانتخابات 26 يونيو الجاري، والتظلم من النتيجة الاثنين المقبل، والبت في التظلمات 28 يونيو الجاري وإيداع الأوراق في اليوم التالي الموافق 29 يونيو 2022 لتبدأ بعد ذلك دورة نقابية جديدة 2022-2026 ..

وقال حسن شحاتة الأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمال مصر أن "الأمانة العامة" تلقت مساء أمس الأربعاء الكشوف من اللجنة العليا للانتخابات العمالية ، وأنها سوف تقوم طبقا لدورها في توزيع هذه الكشوف على كافة الأعضاء، استعدادا للانتخابات التي سوف تجرى يوم الأحد المقبل تحت إشراف قضائي .