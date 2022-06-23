شكرا لقرائتكم خبر عن التموين تعلن خطة الاستعداد لعيد الأضحى المبارك السبت المقبل والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - يعلن الدكتور علي المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، يوم السبت المقبل، استعدادات الوزارة لعيد الأضحى المبارك 2022 وتوفير منتجات اللحوم والدواجن بمنافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة
وتستقبل وزارة التموين والتجارة الداخلية طلبات اصحاب البطاقات التموينية لتسجيل رقم المحمول ضمن بيانات البطاقات على موقع دعم مصر، وكذلك على بوابة مصر الرقمية، وذلك للتيسير على المواطن فى الحصول على الخدمات الخاصة بمنظومة دعم الخبز والتموين إلكترونيا، كما تتيح الوزارة من خلال موقع "دعم مصر" إصدار بطاقات التموين بدل فاقد أو تالف، شريطة أن يكون صاحب البطاقة مسجلا رقم المحمول الخاص به ضمن بيانات بطاقات التموين، حيث لو شخص لديه بطاقة تموين وفقدت لا يستطيع إصدار بدل تالف أو فاقد إلا بعد تسجيل رقم المحمول الخاص به.