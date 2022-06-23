شكرا لقرائتكم خبر عن القوى العاملة: تعيين 638 شابا وتحرير 80 محضراً للمنشآت المخالفة بأسيوط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن وزير القوى العاملة محمد سعفان، قيام مديرية القوي العاملة بمحافظة أسيوط بتعيين 638 شباب من حملة المؤهلات العليا والمتوسطة وبدون مؤهل بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري ، منهم 16 " قادرون باختلاف " ، وذلك من خلال شهادات القيد المرتدة "كعب العمل" ، المسجلين بمكاتب التشغيل ، وبلغوا 2123 شاباً منهم 20 " قادرون باختلاف " ، فضلا عن إصدار 1322 شهادة قياس مستوى المهارة، وكارنيه مزاولة الحرفة .

وأوضح حازم على حسن مدير المديرية في تقريره للوزير عن ما تم إنجازه خلال شهر مايو الماضي ، عن قيام المديرية بصرف منح لصالح العمالة غير المنتظمة لرعايتهم إجتماعياً ، بواقع مبلغ 55 ألف جنيه ، لـ 22 عاملاً من المسجلين بالوحدة ، فضلاً عن تسجيل 137 عاملا جديدا وإصدار كارنيهات لهم .

كما قامت المديرية بالتفتيش الدوري والحملات فى مجال السلامة والصحة المهنية بالتفتيش على 115 منشأة ، وأسفر التفتيش عن تحرير 62 محضراً للسلامة والصحة المهنية ، وفى مجال التفتيش العمالي تم التفتيش على 1289 منشأة يعمل بها 2636 عاملاً، وأسفر عن تحرير 80 محضراً للمنشآت المخالفة ، وبحث 2 شكوى ، وعقد 12 ندوة توعية في مجال المفاوضة الجماعية ، وعمالة النساء والأطفال .

أما في مجال علاقات العمل ، استلمت المديرية 25 شكوى عمالية تم إحالتها للقضاء بالكامل ، كما تم التفتيش على 63 منشأة يعمل بها 67 طفلا .

وفي مجال التفتيش على المنشآت للتأكد تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، تابعت المديرية التفتيش على 1402 منشأة يعمل بها 9036 عاملاً من خلال مكاتب السلامة والصحة المهنية التفتيش العمالي.