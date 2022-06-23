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القوى العاملة: تعيين 638 شابا وتحرير 80 محضراً للمنشآت المخالفة بأسيوط

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القاهرة - سامية سيد - أعلن وزير القوى العاملة محمد سعفان،  قيام  مديرية القوي العاملة بمحافظة أسيوط بتعيين 638 شباب من حملة المؤهلات العليا والمتوسطة وبدون مؤهل بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري ، منهم 16 " قادرون باختلاف " ،  وذلك من خلال شهادات القيد المرتدة  "كعب العمل" ، المسجلين بمكاتب التشغيل ، وبلغوا 2123 شاباً منهم 20 " قادرون باختلاف " ، فضلا عن إصدار 1322 شهادة قياس مستوى المهارة، وكارنيه مزاولة الحرفة .

 

وأوضح حازم على حسن مدير المديرية في تقريره للوزير عن ما تم إنجازه خلال شهر مايو الماضي ، عن قيام المديرية بصرف منح لصالح العمالة غير المنتظمة لرعايتهم إجتماعياً ، بواقع مبلغ 55 ألف جنيه ، لـ 22 عاملاً من المسجلين بالوحدة ، فضلاً عن تسجيل 137 عاملا جديدا وإصدار كارنيهات لهم .

 

كما قامت المديرية  بالتفتيش الدوري والحملات فى مجال السلامة والصحة المهنية بالتفتيش على 115 منشأة ، وأسفر التفتيش عن تحرير 62 محضراً للسلامة والصحة المهنية ،  وفى مجال التفتيش العمالي تم التفتيش على 1289 منشأة يعمل بها 2636 عاملاً، وأسفر عن تحرير 80 محضراً للمنشآت المخالفة ، وبحث 2 شكوى ، وعقد 12  ندوة توعية في مجال المفاوضة الجماعية ، وعمالة النساء والأطفال .

 

أما في مجال علاقات العمل ، استلمت المديرية 25 شكوى عمالية تم إحالتها للقضاء بالكامل ، كما تم التفتيش على 63 منشأة يعمل بها 67 طفلا .

 

وفي مجال التفتيش على المنشآت للتأكد تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من انتشار (كوفيد - 19)، تابعت المديرية التفتيش على 1402 منشأة يعمل بها 9036 عاملاً من خلال مكاتب السلامة والصحة المهنية التفتيش العمالي.

 

 

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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