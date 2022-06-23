شكرا لقرائتكم خبر عن الأوقاف تنظم اليوم رحلة لحديقة الحيوان للأطفال المتميزين بالبرنامج الصيفى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنظم وزارة الأوقاف، اليوم الخميس أولى الرحلات المجانية للأطفال المتميزين المنتظمين في البرنامج الصيفى للطفل لحديقة الحيوان بالجيزة.

وأعلنت وزارة الأوقاف، أمس الأربعاء، انضمام 341 مسجدًا جديدًا فى 4 محافظات، وهي: "الغربية- كفر الشيخ- الشرقية –الإسكندرية"، على أن يكون بداية النشاط يوم الأحد المقبل، وبذلك يبلغ إجمالى المساجد التى يتم بها النشاط الصيفى للأطفال (5530) مسجدًا.

كما أعلنت وزارة الأوقاف، فى وقت سابق انضمام المجموعة الأولى من المساجد التي بها مكتبات عامة إلى البرنامج الصيفي للأطفال وعددها (91) مسجدًا بمحافظات: (القاهرة – الجيزة – القليوبية – الإسماعيلية – البحيرة – بور سعيد - دمياط – الشرقية – مطروح – المنوفية – بني سويف – قنا – الدقهلية – شمال سيناء- جنوب سيناء)، وقالت الوزارة، إن ذلك يأتى في إطار دور وزارة الأوقاف الرائد والمتميز في نشر الوعي الديني والتثقيفي المستنير، لافتة إلى تخصيص جزء من وقت هذا البرنامج للمتميزين من الأطفال للقراءة والاطلاع بهذه المكتبات.

وأوضحت وزارة الأوقاف، أنه تم تزويد المكتبات بركن تثقيفي للطفل، يضم (15) كتابًا من الإصدارات المشتركة بين وزارتي الأوقاف والثقافة من سلسلة (رؤية للنشء)، حيث تعمل القراءة على تثقيف الأطفال، وتفتيح أذهانهم، وتوسيع ملكاتهم الفكرية، وزيادة الوعي لديهم ، واكتشاف البيئة المحيطة بهم ، كما يسرنا أن نعلن عن جوائز ترفيهية وتشجيعية للأطفال الأكثر اطلاعًا بعد عقد مناقشة لهم في الكتب التي قرؤوها ، وبذلك يبلغ إجمالي المساجد التي يتم بها النشاط الصيفي للأطفال حتى تاريخه ( 4827) مسجدًا.

وأكدت وزارة الأوقاف أنه فى إطار استعادة المسجد لدوره فى بناء الوعى تعمل وزارة الأوقاف على تكثيف الأنشطة التفاعلية بالمسجد من خلال الدروس والندوات والمحاضرات، واستحداث بعض الأنشطة التفاعلية