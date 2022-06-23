شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس أمراض الدم بطب عين شمس: المبادرات الرئاسية ساهمت في اكتشاف أمراض كثيرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور عصام عبد الواحد، رئيس قسم أمراض الدم بكلية الطب – جامعة عين شمس، إن المبادرات الرئاسية في مجال الصحة ساهمت في اكتشاف العديد من الأمراض، وأعطت نقلة نوعية في التشخيص والاكتشاف المبكر ووضع الخطط العلاجية للمرضى.

أضاف عصام في مداخلة عبر سكايب لبرنامج "من مصر" مع الإعلامي عمرو خليل، عبر قناة CBC، أن المبادرة الرئاسية للكشف عن فيروس سي كان أكبر مسح صحي على مستوى العالم، مردفا: "العلاج المبكر للمرضى عند الطلاب، يحسن النمو لديهم، وبالنسبة للكبار يحسن مستوى صحتهم".

وأوضح الدكتور عصام عبد الواحد، رئيس قسم أمراض الدم بكلية الطب – جامعة عين شمس، أن هناك اهتمام كبير من الدولة المصرية، لاكتشاف أمراض الدم لدى الأطفال في سن مبكر.