وزيرة البيئة: شرم الشيخ نموذج للربط بين التنوع البيولوجى والتصدى لتغير المناخ

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القاهرة - سامية سيد - قالت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة إن تجربة مصر فى تحويل مدينة شرم الشيخ المستضيفة لمؤتمر المناخ Cop27 إلى مدينة خضراء نموذج حقيقى للربط بين التنوع البيولوجى والتصدى لآثار تغير المناخ.

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وأوضحت وزيرة البيئة، فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن هذا النموذج قصة ملهمة سيتم عرضها على العالم، ويتجسد من خلال أشجار المانجروف ودورها فى التوازن البيئى، إضافة لجهود نشر السياحة البيئية، ودورها فى صون النظام البيئي، باتباع أفضل الممارسات فى قطاع السياحة، التى تحقق عوائد اقتصادية، كما أنها تعمل على صون الموارد الطبيعية وتقليل آثار تغير المناخ.

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ونوهت وزيرة البيئة أيضا أنه يتم تحويل نظم الطاقة بالفنادق والمنتجعات فى المدينة إلى الطاقة المتجددة، مشيرة إلى وضع خارطة طريق للحفاظ على علاقة المنفعة المتبادلة، بين قطاعى البيئة والسياحة، والاستراتيجية الوطنية، للسياحة البيئية وكذلك إشراك القطاع الخاص، ودمج السكان المحليين للمحميات الطبيعية، وتحويلها لمقاصد سياحية، خاصة للشباب من حول العالم.

جدير بالذكر أن مصر تهتم بتوجيه الأنظار نحو رابطة الغذاء والمياه والطاقة كآلية لتحقيق الأمن الغذائى، وهو ما ظهر جليا فى الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050 التى تم إطلاقها مايو الماضى.