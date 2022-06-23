شكرا لقرائتكم خبر عن تطوير التعليم الفني: إقبال كبير من الطلاب للالتحاق بالمدارس التكنولوجية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور عمرو بصيلة، رئيس الإدارة المركزية لتطوير التعليم الفني، إن المجهودات التي قامت بها الوزارة منذ 2018 حتى الآن، رفع من ترتيب مصر العالمي في التعليم الفني.

أضاف بصيلة، في مداخلة عبر سكايب لبرنامج "من مصر" مع الإعلامي عمرو خليل، عبر قناة CBC، أن هناك أكثر من 72 ألف طالب تقدموا للمدارس البديلة للثانوية العامة وهي المدارس التكنولوجية، رغم حاجة تلك المدارس إلى أقل من 400 طالب فقط، وهو ما يعكس أهمية الالتحاق بالمدارس التكنولوجية بمصر.

وأوضح رئيس الإدارة المركزية لتطوير التعليم الفني، أن هناك شراكات دولية للمدارس التكنولوجية مع مدارس كبرى عالمية، نظرا لمستوى التعليم الجيد والتحاق الخريجين بوظائف مناسبة ومهمة في المستقبل.

وتابع الدكتور عمرو بصيلة: "المدارس تؤمن على الحياة والإصابات بالنسبة للطلبة الملتحقين بها، وتوفر وسائل انتقال للطلبة من المنازل للمدارس والعكس، كما أن هناك مكافآت تقدمها المدارس التكنولوجية للطلاب".