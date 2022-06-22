شكرا لقرائتكم خبر عن إحالة قاتل نيرة للمحاكمة.. 11 معلومة عن واحدة من أسرع القضايا فى تاريخ النيابة (إنفوجراف) والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تُعد إحالة المتهم بقتل الطالبة "نيرة أشرف"، من أسرع الإحالات في تاريخ النيابة العامة، حيث تضمنت الفترة الزمنية بين وقوع الجريمة والمحاكمة 48 ساعة فقط، وهذا قد يحدث في قضايا الجنح دون الجنايات، ولكن هذه المرة تتحقق العدالة الناجزة في جناية قتل، وتحديد محكمة استئناف المنصورة جلسة 26 كأولى جلسات محاكمة المتهم، لتصبح المدة الزمنية بين ارتكاب الجريمة والمحاكمة 6 أيام فقط.

1. 20 يونيو وقعت جريمة قتل "نيرة" ذبحا

2. فرد أمن جامعة المنصورة يلقى القبض على المتهم

3. مديرية أمن الدقهلية تتلقى بلاغا بقتل الطالب لزميلته أمام جامعة المنصورة

4. التحريات الأولية تؤكد أن سبب الواقعة رفض الطالبة الارتباط بالمتهم



نيرة أشرف

5. النيابة تضبط تسجيلات المراقبة بمحيط الجريمة

6. النيابة تأمر بحبس المتهم 4 أيام

7. النيابة تنتدب الطب الشرعى لفحص السكين المستخدمة في الجريمة وتستمع للشهود

8. تحقيقات النيابة تؤكد عدم صحة الأخبار المتداولة على "التواصل الاجتماعي"

9. النيابة تحذر من الخوض فى ملابسات الجريمة وتشدد على ضرورة الالتزام ببياناتها الرسمية

10. 22 يونيو النيابة العامة تحيل المتهم للمحاكمة الجنائية العاجلة

11. محكمة استئناف المنصورة تحدد جلسة 26 كأولى جلسات محاكمة المتهم