شكرا لقرائتكم خبر عن الدكتور حسين أمين متحدثًا رسميًا للدورة 29 من مؤتمر COPEAM والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تبدأ فعاليات المؤتمر السنوي الدائم للوسائل السمعية البصرية بالمتوسط ( COPEAM 2022) في دورته التاسعة والعشرين، يوم الجمعة الموافق 24 يونيو 2022.

واختار المؤتمر الدكتور حسين أمين أستاذ الصحافة والإعلام بالجامعة الأمريكية، كمتحدث رسمي للدورة التاسعة والعشرين منه، وتنعقد تحت عنوان "الإعلام وعدم الاستقرار العولمي ومساهمته في تحقيق السلام".

تبدأ فعاليات المؤتمر يوم الجمعة الموافق 24 يونيو 2022 في قصر الثقافة الوطني في مدينة صوفيا ببلغاريا، وبمشاركة وفود محطات الإذاعة والتليفزيون، وخبراء السمعي البصري من أوروبا ودول حوض البحر المتوسط.

الدكتور حسين أمين، مدير مركز كمال أدهم للتليفزيون والصحافة الرقمية بالجامعة الأمريكية في القاهرة، وهو أستاذ الصحافة والاعلام بكلية الشؤون الدولية والسياسة الخارجية، بالجامعة، وحصل على درجة الدكتوراه من ولاية أوهايو بالولايات المتحدة الأمريكية. وتم دعوته كمحاضر للعديد من الجامعات حول العالم، وشغل الدكتور أمين عدة مناصب رئيسية على المستوى الوطني، وهو من الهياكل الإعلامية الإقليمية والعالمية أكاديميًا، وهو معروف بمراجعاته وكتاباته البحثية، بالإضافة إلى تقاريره المتخصصة. يعمل كعضو في مجلس أمناء المؤتمر العالمي.

الدراسات الشرقية (WOCMES)، وهو رئيس تحرير مجلة الإعلام والمجتمع وعمل كمستشار أول لشعبة الإعلام والاتصال بجامعة الدول العربية حيث قاد فريق الكتابة الإعلامية للمواثيق والاستراتيجيات. بالإضافة إلى ذلك، حصل على العديد من الجوائز تقديرا لمساهماته في قطاع الإعلام.