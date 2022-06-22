شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرا السياحة والبيئة يجتمعان لمتابعة الاستعدادات لاستضافة مصر لمؤتمر "COP 27" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد اليوم الأربعاء، الدكتور خالد العنانى، وزير السياحة والآثار، والدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة اجتماعاً، بمقر وزارة السياحة والآثار بالعباسية، لمتابعة مستجدات الأعمال الخاصة بالاستعدادات والتجهيزات السياحية لاستضافة مصر لمؤتمر الأطراف السابع والعشرين لاتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ " COP 27 " بمدينة شرم الشيخ في نوفمبر القادم.

يأتي هذا الاجتماع استكمالا لسلسلة الاجتماعات التي يعقدها الوزيران بصفة مستمرة لمتابعة مستجدات الأعمال الخاصة باستضافة مصر للمؤتمر.

وقد حضر الاجتماع، نائب وزير السياحة والآثار لشئون السياحة، ومساعد وزير السياحة والآثار للشئون الفنية، ومساعد وزيرة البيئة للتنسيق والعلاقات الحكومية، ورئيس الإدارة المركزية للمنشآت الفندقية والمحال والأنشطة السياحية بوزارة السياحة والآثار، ورئيس الإدارة المركزية للتعاون الدولي بوزارة البيئة، وممثل عن كل من وزارة الخارجية، وغرفة المنشآت الفندقية، وممثلي الشركة المنظمة للمؤتمر.

وخلال الاجتماع تم مناقشة عدد من الموضوعات والتي من بينها الوقوف على آخر مستجدات تحويل المنشآت الفندقية بمدينة شرم الشيخ إلى فنادق خضراء، حيث تضاعف خلال الاسابيع القليلة الماضية عدد الحاصلين منها على شهادة تطبيق الممارسات الخضراء إلى 99 منشأة فندقية، كما بلغ عدد مراكز الغوص الحاصلة على شهادة الجرين فينز " Green Fins " 40 مركزاَ.

كما تم مناقشة تشكيل لجنة دائمة من وزارة السياحة والآثار للمرور والتفتيش على المنشآت الفندقية بمدينة شرم الشيخ بصفة مستمرة وحتى تنظيم المؤتمر للتأكد من التزامها بجودة مستوى الخدمات السياحية المقدمة بها وبتطبيق الاشتراطات الصحية.

هذا بالإضافة إلى التأكيد على ضرورة التزام كافة المنشآت الفندقية بمدينة شرم الشيخ بالقرار الوزاري الصادر بشأن رفع كفاءة سرعة الإنترنت بها والمحددة وفقا لتصنيف كل منها، مع الاستفادة من مبادرة البنك المركزى المصرى الخاصة بإدراج أعمال رفع كفاءة خدمات الاتصالات وسرعة الإنترنت ضمن أغراض مبادرة تمويل عمليات الإحلال والتجديد اللازمة للفنادق وأساطيل النقل السياحى.

وخلال الاجتماع تم الاتفاق على التنسيق بين الوزارتين لنشر الصور والأفلام الدعائية عن المقصد السياحي المصري وما يتمتع به من مقومات سياحية وأثرية متنوعة وفريدة على البوابة الإلكترونية الخاصة بالمؤتمر.