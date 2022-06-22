شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم العالى: الانتقال تدريجيا للعاملين لمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تفقد الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمي، اليوم الخميس، المقر الجديد لوزارة التعليم العالى والبحث العلمى بالعاصمة الإدارية الجديدة، لمتابعة أعمال الانتقال التدريجى للعاملين خلال الفترة القادمة، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية، وذلك برفقة الدكتور هشام فاروق مساعد الوزير للتحول الرقمي، وأحمد الشيخ الوكيل الدائم للوزارة، وعدد من قيادات وموظفى الوزارة.

وخلال الجولة التفقدية، استمع الوزير إلى عرض توضيحى حول الموقف التنفيذى للأعمال الجارية بالمبنى وجاهزية الوزارة لاستقبال كوادرها لبدء العمل فيها، خاصةً فيما يتعلق بإنشاء شبكات مُتكاملة للبنية التحتية المعلوماتية للوزارة بمقرها الجديد، وذلك بما يتواكب مع توجه الدولة نحو التحول الرقمى فى كافة المقار والقطاعات الحكومية، كما تفقد الوزير قاعة الاجتماعات الكُبرى؛ للتأكد من جاهزيتها لعقد الاجتماع الشهرى للمجلس الأعلى للجامعات يوم السبت المقبل.

وأكد الوزير، على أن الانتقال للعاصمة الإدارية الجديدة، ليس مجرد انتقال للعاملين بالوزارة، وإنما هو نقلة نوعية تهدف إلى تقديم أفضل الخدمات بطريقة مُيسرة، وباستخدام أفضل وأحدث الوسائل التكنولوجية، موجها بضرورة التنسيق مع مُختلف قطاعات الوزارة للانتقال التدريجى إلى العاصمة الإدارية الجديدة، على نحو يضمن استمرار دورة العمل دون أى تأثير على الخدمات المُقدمة للمواطنين.

كما أعرب وزير التعليم العالى، عن تقديره للجُهد المُتواصل الذى تبذله قيادات الوزارة وأعضاؤها نحو تحقيق مزيد من المكُتسبات الوطنية، مطالبًا بالاستمرار فى مواصلة الجهود لما تشهده مصر من طفرات غير مسبوقة فى مُختلف المناحي، وذلك فى إطار "الجمهورية الجديدة".