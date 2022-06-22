شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة: تقديم خدمات المبادرات الرئاسية مع حملة طرق الأبواب للتطعيم ضد كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد وزارة الصحة والسكان، أن محافظات المرحلة الثالثة من حملة طرق الأبواب، تشمل، القاهرة، والغربية، والدقهلية، وكفر الشيخ، وتستمر حتى نهاية الشهر الجاري، لافتة إلى استمرار عمل المرحلة الثانية من الحملة في محافظات الإسكندرية، والجيزة، والقليوبية، وأسيوط، وبني سويف.

وأضافت وزارة الصحة والسكان أن محافظة القاهرة تصدرت المرحلة الثالثة من حملة طرق الأبواب، وذلك بتطعيم أكثر من 190 ألف مواطن، مضيفا أن أسيوط كانت الأعلى في معدلات التطعيم بمحافظات المرحلة الثانية، بتطعيم نحو 907 آلاف مواطن، وتليها محافظة القليوبية بتطعيم 820 ألفا، و778 مواطنا.

وتابعت : هناك تحديث جديد في خطة تنفيذ الحملة من خلال تقديم خدمات المبادرات الرئاسية إلى جانب التطعيمات المضادة لفيروس كورونا، وتفعيل استفادة المواطنين من ركاب القطارات، خلال الرحلات داخل عربات هيئة سكك حديد مصر، وفي «محطة مصر» بالقاهرة، علاوة على تقديم الخدمات في المساجد والكنائس، والأندية الرياضية ومراكز الشباب، والأسواق وأماكن التجمعات، وذلك مع اتخاذ كافة الإجراءات الخاصة بمكافحة العدوى.